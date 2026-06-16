Ce piège maison contre les frelons asiatiques a fait rire ma voisine, 3 jours après elle me suppliait de lui montrer
Été 2026, dans un jardin français, une simple bouteille transformée en piège anti frelons maison fait sourire une voisine incrédule. Trois jours plus tard, les rôles s’inversent autour de la table, mais quel détail a tout changé ?
« Ma voisine a ri quand elle a vu mon piège anti-frelons », raconte une jardinière en montrant une bouteille retournée accrochée dehors. En plein été, les frelons tournaient autour de la table et chaque repas devenait épuisant.
Trois jours plus tard, la voisine revient, bluffée par la bouteille remplie de frelons et le calme revenu. Derrière cette revanche se cache un piège anti frelons maison inspiré des apiculteurs, adapté au jardin et à la réglementation.
Pourquoi ce piège fonctionne vraiment
Les frelons asiatiques Vespa velutina, plus présents que le frelon européen Vespa crabro, raffolent du sucré et tournent autour des verres. Or les pièges bouteilles posés au hasard ont fait pire que mieux : Jardinier.net rappelle qu’en juin un piège peut capturer 1 frelon pour 9 insectes non ciblés, et au printemps moins d’1 frelon pour 100 captures. D’où l’intérêt d’une version maison plus maligne, un peu plus sélective.
Fabriquer le piège bouteille maison
On utilise une bouteille plastique de 1,5 l, dont on coupe le tiers supérieur avant de retourner le goulot en entonnoir et de le fixer dans la partie basse. Au fond, on verse 3 à 4 cm d’un mélange de bière brune, de vin blanc sec et de sirop de fruits rouges sucré : les odeurs fermentées attirent les frelons, tandis que le vin blanc gêne les abeilles. Pour rendre le piège plus sélectif, quelques trous de 5 à 6 mm dans la partie haute offrent une sortie aux plus petits pollinisateurs.
Bien placer et utiliser le piège
Ce piège anti frelons maison est efficace s’il est suspendu à 1,5 ou 2 m de hauteur, à l’ombre et à environ 10 m de la table. La période utile va de février à mai, au moment de la sortie des fondatrices ; ensuite, mieux vaut le retirer si l’on voit trop d’insectes non ciblés. Le Plan national de lutte contre le frelon asiatique et la loi 2026 recommandent de privilégier des pièges sélectifs et de faire détruire les nids par des professionnels ou la mairie.
En bref
- 🐝 Été 2026, une jardinière transforme une bouteille plastique en piège anti frelons maison, sous le regard amusé de sa voisine lors d’un repas au jardin.
- 🪤 Le système d’entonnoir, le mélange sucré houblonné et la bonne hauteur de suspension changent rapidement la présence de frelons autour de la terrasse.
- 🌿 Entre sélectivité, protection des pollinisateurs et nouvelles règles de la loi 2026, ce bricolage cache quelques ajustements clés que la voisine n’avait pas vus venir.
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