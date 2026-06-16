Ce piège maison contre les frelons asiatiques a fait rire ma voisine, 3 jours après elle me suppliait de lui montrer

Été 2026, dans un jardin français, une simple bouteille transformée en piège anti frelons maison fait sourire une voisine incrédule. Trois jours plus tard, les rôles s’inversent autour de la table, mais quel détail a tout changé ?

« Ma voisine a ri quand elle a vu mon piège anti-frelons », raconte une jardinière en montrant une bouteille retournée accrochée dehors. En plein été, les frelons tournaient autour de la table et chaque repas devenait épuisant.

Trois jours plus tard, la voisine revient, bluffée par la bouteille remplie de frelons et le calme revenu. Derrière cette revanche se cache un piège anti frelons maison inspiré des apiculteurs, adapté au jardin et à la réglementation.

Pourquoi ce piège fonctionne vraiment

Les frelons asiatiques Vespa velutina, plus présents que le frelon européen Vespa crabro, raffolent du sucré et tournent autour des verres. Or les pièges bouteilles posés au hasard ont fait pire que mieux : Jardinier.net rappelle qu’en juin un piège peut capturer 1 frelon pour 9 insectes non ciblés, et au printemps moins d’1 frelon pour 100 captures. D’où l’intérêt d’une version maison plus maligne, un peu plus sélective.

Fabriquer le piège bouteille maison

On utilise une bouteille plastique de 1,5 l, dont on coupe le tiers supérieur avant de retourner le goulot en entonnoir et de le fixer dans la partie basse. Au fond, on verse 3 à 4 cm d’un mélange de bière brune, de vin blanc sec et de sirop de fruits rouges sucré : les odeurs fermentées attirent les frelons, tandis que le vin blanc gêne les abeilles. Pour rendre le piège plus sélectif, quelques trous de 5 à 6 mm dans la partie haute offrent une sortie aux plus petits pollinisateurs.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Coût estimé très faible Pourquoi ça fonctionne ? Ce piège anti frelons maison mise sur un appât sucré et houblonné qui attire fortement les frelons asiatiques, tandis que le vin blanc gêne les abeilles. Le goulot retourné forme un entonnoir : les frelons entrent facilement mais ressortent rarement, surtout si la bouteille est lisse et peu remplie. Le petit plus : pour limiter les captures d’insectes utiles, mieux vaut installer le piège à l’ombre, à une dizaine de mètres de la table, et vérifier régulièrement ce qu’il contient pour ajuster l’appât ou le déplacer. À NE JAMAIS FAIRE : Fixer un piège juste à côté d’une ruche ou d’une aire de jeux, ou le laisser actif plusieurs mois d’affilée : on finit par éliminer surtout des pollinisateurs et des auxiliaires du jardin.

Bien placer et utiliser le piège

Ce piège anti frelons maison est efficace s’il est suspendu à 1,5 ou 2 m de hauteur, à l’ombre et à environ 10 m de la table. La période utile va de février à mai, au moment de la sortie des fondatrices ; ensuite, mieux vaut le retirer si l’on voit trop d’insectes non ciblés. Le Plan national de lutte contre le frelon asiatique et la loi 2026 recommandent de privilégier des pièges sélectifs et de faire détruire les nids par des professionnels ou la mairie.