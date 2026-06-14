Ce cake feta-poivrons sans robot reste moelleux si vous évitez cette erreur qui le rend sec à tous les coups

Croûte dorée, cœur fondant aux poivrons rôtis et à la feta : ce cake salé moelleux se prépare sans robot, juste avec un saladier. Et si l’apéro devenait votre terrain de jeu le plus simple ?

Fin d’après-midi, le four libère une odeur chaude d’herbes et de fromage fondu. Sur la grille, un cake salé se démoule : croûte dorée, cœur déjà brillant des poivrons rôtis au four, feta qui affleure en petites touches blanches.

On cherche la simplicité : un saladier, une cuillère, aucune machine qui vibre sur le plan de travail. La promesse ? Une mie moelleuse, des poches de feta presque crémeuses, la douceur confite des légumes… En quelques gestes calmes, le cake apéritif sans robot est lancé.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 poivrons rouges + huile d’olive, sel, poivre

✅ 220 g de farine + 1 sachet de levure chimique (11 g)

✅ 4 œufs, 10 cl de lait, 8 cl d’huile d’olive

✅ 200 g de feta, 60 g de parmesan, origan séché

Pourquoi ce cake feta–poivrons est l’arme fatale de l’apéro (et pourquoi il reste moelleux)

Ce cake salé feta poivrons rôtis joue sur trois équilibres. D’abord les poivrons, rôtis longuement puis en garniture bien égouttée, qui apportent une douceur presque sucrée sans détremper la pâte. Ensuite la feta émiettée grossièrement, qui se transforme en poches fondantes. Enfin, une base simple qui garde la promesse croûte dorée / cœur fondant même servie froide.

Étape 2 : une pâte à cake ultra simple, à la cuillère seulement

Dans un grand saladier, on fouette rapidement œufs, lait et huile d’olive avec une simple cuillère. On verse ensuite farine, levure chimique (sachet de 11 g), parmesan, origan, sel et poivre. L’idée : mélanger sans trop travailler la pâte, jusqu’à obtenir un ruban épais mais souple, encore un peu grumeleux, qui gardera une belle mie moelleuse, le tout 100 % sans robot.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rôtir les poivrons entiers à 220 °C, 25 à 35 min, les peler puis les laisser bien égoutter. Technique : Fouetter œufs, lait et huile, ajouter farine, levure, fromages et herbes, puis incorporer délicatement poivrons et feta. Cuisson : Verser dans un moule chemisé et enfourner à 180 °C chaleur statique, 40 à 50 min, jusqu’à lame presque sèche. Finition : Laisser tiédir 10 min, démouler sur une grille pour le refroidissement sur grille, puis couper en tranches apéritives / bouchées.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Tout repose sur l’eau et le mélange. Des poivrons rôtis puis bien égouttés ne détrempent pas la pâte. En brassant peu, on évite un excès de gluten. La feta en gros morceaux apporte gras et sel, et renforce la sensation de moelleux. ✨ Le twist gourmand : Assaisonner les poivrons rôtis d’huile d’olive, balsamique et origan avant égouttage. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter des poivrons juteux ou battre la pâte au robot plombera la mie et fera disparaître la croûte.

Twists méditerranéens en bonus : olives, tomates confites, piment doux…

Une fois la base maîtrisée, on peut varier sans changer la méthode. Olives noires bien égouttées, quelques tomates confites ou une pincée de piment d’Espelette donnent un accent de tapas au cake salé moelleux. On veille toujours à des ingrédients égouttés et nets à la coupe.