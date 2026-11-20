Entre retour du potager et envies de soupe fumante, un potiron trône sur le plan de travail en ce début d’automne. Comment le cuisiner sans rien gâcher et varier les recettes ?

L’automne commence et un gros potiron orange trône déjà sur le plan de travail. Cadeau du potager ou trouvaille du marché, il donne envie de plats réconfortants… jusqu’au moment où la question revient : que faire avec tout ce potiron ?

Ce légume d’automne à la chair fondante et légèrement sucrée se cuisine de multiples façons, du cru croquant au gratin doré. Soupe, mezzé, plat du dimanche ou recette anti-gaspi : il peut nourrir la famille plusieurs jours et donne mille idées quand on se demande que faire avec du potiron.

Que faire avec du potiron : bien le préparer

Avant de se lancer en cuisine, il faut apprivoiser le potiron. On le pose sur une planche stable, on le coupe en deux puis en quartiers. Les graines partent dans un bol, la chair se détaille en tranches puis en cubes.

Sa peau est comestible mais souvent dure : on la garde pour les soupes et purées mixées, et on l’enlève pour les dés rôtis, les poêlées ou les gratins. Côté cuisson, il supporte tout : cru râpé avec une vinaigrette, vapeur ou eau bouillante pour la soupe, four pour les gratins, sauté à la poêle avec des pâtes, du riz ou d’autres légumes.

Avec quoi marier le potiron pour le sublimer en cuisine ?

Avec quoi marier le potiron pour qu’il exprime ses saveurs douces ? Avec les féculents, il est parfait : en cubes sautés dans l’ail, il se glisse dans un risotto crémeux ou un gratin de pâtes au parmesan ; réduit en purée, il enrobe spaghetti et autres pâtes courtes. On pense aussi aux gnocchis de potiron, pour lesquels une cuisson préalable au four évite qu’il soit gorgé d’eau et limite la farine. Côté plats complets, il accompagne magret, rôti ou poisson grillé, se mêle au lard dans une poêlée campagnarde, remplace la pomme de terre dans une tartiflette, adore le camembert rôti et les fromages bleus, et se marie aux épices : tajine, couscous, curry doux ou potiron rôti au zaatar, servi en mezzé avec houmous ou sauce au yaourt.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Repas prévus 3 à 4 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On cuisine d’abord une grande base de soupe ou de purée, puis on recycle simplement en gratin, parmentier ou sauce pour pâtes sans racheter d’ingrédients. 💡 Le petit plus : Prélever tout de suite quelques cubes crus à congeler : ils seront prêts pour un curry express ou un risotto d’hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tout cuire à l’eau, mixer en énorme purée sans idée précise, puis laisser le saladier refroidir et sécher au fond du réfrigérateur.

Anti-gaspi : utiliser un gros potiron jusqu’au dernier morceau

Quand le potiron est gros, la clé est de planifier. Une partie part en soupe ou en velouté pour un dîner rapide, une autre devient purée pour un gratin ou un parmentier de canard, et quelques cubes sont réservés pour des pâtes façon carbonara, en mélangeant un reste de soupe avec des jaunes d’œufs, du pecorino et du lard croustillant.

Le surplus se garde : potiron entier stocké dans une pièce fraîche et sèche, quartiers au réfrigérateur bien filmés, purée, cubes crus légèrement blanchis ou soupe au congélateur. Même les graines se recyclent, rincées puis grillées au four avec un peu d’huile, de sel et de paprika pour obtenir un grignotage croustillant ou un topping parfait sur un velouté.