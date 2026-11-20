En novembre, les jardiniers français misent sur le nandina pour réveiller un jardin d’hiver terne. Où le planter pour obtenir ce feuillage rouge incandescent sans faux pas ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Nandina domestica 🌸 Nom courant Nandina, bambou sacré, bambou céleste 📏 Dimensions 0,6 à 2 m de haut x 0,6 à 1,5 m de large ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre lumineuse, à l’abri des vents froids ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 °C environ 🍂 Feuillage Persistant, virant du vert au rouge-orangé en hiver

En plein cœur de l’hiver, quand le jardin semble gris, un seul arbuste peut allumer le paysage comme une flamme : le nandina, ou bambou sacré. Vu depuis la fenêtre du salon, son feuillage léger qui vire au rouge vif réveille aussitôt une allée, un petit massif ou même un balcon. Mais ce spectacle n’a rien de magique : mal placé, le nandina reste tristement vert, voire se dégarnit.

Tout se joue au moment et à l’endroit où on le plante. En novembre, la terre est encore tiède tandis que le froid commence à tomber : c’est là que l’on prépare la future flambée de couleurs. Bien choisir où planter le nandina ce mois-ci a déjà fait la différence entre un arbuste banal et un véritable brasier rouge en plein hiver.

Pourquoi le feuillage du nandina rougit (ou non) en hiver

Le feuillage rouge du nandina n’est pas un caprice décoratif. Ses feuilles ont fabriqué toute l’année des pigments appelés anthocyanes, les mêmes qui colorent certains érables. Tant qu’il fait doux, la chlorophylle domine et garde le feuillage vert. Dès que le thermomètre est descendu autour de 5 °C et que la lumière reste forte, la chlorophylle a commencé à se dégrader plus vite, laissant enfin apparaître ces rouges flamboyants.

Inversement, un nandina coincé à l’ombre a gardé sa chlorophylle plus longtemps et son feuillage est resté vert, parfois jaunâtre. Installé sous un grand arbre ou contre un mur exposé au nord, il reçoit trop peu de lumière pour déclencher cette alchimie. Pour obtenir un arbuste qui enflamme vraiment le jardin, il faut donc marier fraîcheur de l’air et lumière généreuse.

Où planter le nandina en novembre pour un rouge flamboyant

Nous avons tous déjà planté un arbuste là où il restait une place, puis regretté de ne presque jamais le voir. Avec le nandina, ce serait dommage. On le réserve à un emplacement stratégique : en plein soleil ou en mi-ombre lumineuse, idéalement devant un fond sombre de conifère ou de haie persistante qui fait ressortir chaque nuance de feuillage rouge. Dans les régions froides, un mur orienté est ou sud l’a protégé des vents glacials tout en lui offrant la lumière dont il a eu besoin.

Certains coins du jardin ont, au contraire, terni la couleur du nandina. Mieux vaut éviter :

le pied d’un mur au nord, presque jamais ensoleillé ;

l’ombre dense sous de grands arbres, été comme hiver ;

les zones basses, où l’eau a stagné et refroidi durablement le sol.

Les bons gestes de plantation pour un spectacle qui dure

En novembre, la terre a gardé la chaleur de l’automne et les pluies ont déjà humidifié le sol : on en profite pour creuser un trou large, alléger une terre lourde avec compost et graviers, installer la motte au niveau du sol puis arroser. Un paillis aussitôt posé protège les racines ; bien placé et enraciné, le nandina supporte alors facilement autour de -15 °C et colore fidèlement chaque hiver.