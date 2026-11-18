Début novembre, radiateurs allumés et lumière en berne bouleversent l’arrosage des plantes vertes d’intérieur. Quels réflexes adopter maintenant pour éviter feuilles jaunes et racines noyées ?

Chaque année, début novembre, le scénario se répète : les radiateurs redémarrent, les fenêtres se ferment… et les feuilles des plantes d’intérieur se mettent à jaunir ou à brunir. Par culpabilité, nous avons tous déjà rempli l’arrosoir en pensant bien faire. Pourtant, c’est souvent exactement l’inverse de ce qu’il faut faire.

Le vrai enjeu, à cette période, n’est pas d’arroser plus, mais de corriger son rythme. L’arrosage des plantes vertes en novembre se joue entre baisse de lumière, air sec et racines au ralenti. Quelques réflexes simples suffisent pour garder un feuillage bien vert jusqu’au printemps.

Novembre, quand vos plantes boivent beaucoup moins

Avec les journées qui raccourcissent, la lumière baisse nettement et la plupart des plantes entrent en repos végétatif. Elles ont moins d’énergie pour pousser, transpirent moins et consomment donc beaucoup moins d’eau. Continuer à arroser comme en été multiplie les risques d’excès d’eau et de racines asphyxiées.

Le chauffage complique tout : selon l’ADEME, l’air d’un logement peut passer d’environ 60 % d’humidité à moins de 30 % quand les radiateurs tournent. Les pointes des feuilles sèchent, mais le terreau, lui, reste souvent humide en profondeur. En arrosant « pour hydrater », on noie les racines, la pourriture des racines s’installe et les feuilles jaunissent par le bas avant de tomber.

Adapter l’arrosage des plantes vertes en novembre

Dès l’allumage du chauffage, la règle d’or consiste à diviser la fréquence d’arrosage par deux, parfois par trois par rapport à l’été. Les plantes vertes classiques se contentent alors d’un apport tous les 10 à 15 jours, les fougères ou calathéas plutôt tous les 7 à 10 jours, tandis que cactus et succulentes peuvent attendre trois à quatre semaines. Ce ne sont que des repères : chaque intérieur, chaque pot, a son rythme.

Avant chaque arrosage, faites systématiquement le « test du doigt » : enfoncez l’index sur 3 à 5 cm. Si la terre colle au doigt et reste fraîche, patientez quelques jours. Pour les grands bacs, une baguette en bois plantée jusqu’au fond ressortira foncée si la motte est encore humide. Quand vous arrosez, utilisez une eau à température ambiante, versée lentement jusqu’à ce qu’elle s’écoule sous le pot, puis videz la soucoupe au bout de 15 à 30 minutes pour éviter le bain permanent.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Arrosages en moins ÷2 à ÷3 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En novembre, vos plantes ralentissent : en espaçant fortement les arrosages, en testant toujours le terreau avant de sortir l’arrosoir et en évitant toute eau stagnante, vous respectez leur repos. Les racines respirent mieux, les nutriments circulent de nouveau et le feuillage reste dense et vert, sans jaunissement prématuré. 💡 Le petit plus : regrouper vos plantes sur une grande soucoupe garnie de billes d’argile humides crée un microclimat doux qui compense l’air sec du chauffage, sans détremper le terreau. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arroser « comme en été » dès qu’il fait chaud dans la pièce et laisser de l’eau au fond des soucoupes ou cache-pots.

Humidifier l’air, protéger les racines tout l’hiver

Distinguer l’humidité de l’air de celle de la terre change tout. Pour limiter les pointes sèches sans toucher à l’arrosoir, éloignez les pots d’au moins 80 cm des radiateurs, regroupez vos plantes et installez-les sur un plateau rempli de billes d’argile humides, sans contact direct avec l’eau. D’ailleurs, un dépoussiérage des feuilles deux fois par mois améliore aussi la lumière reçue.

Privilégier des pots en terre cuite percés plutôt que des cache-pots étanches.

Au rempotage, mélanger 20 à 30 % de perlite, pouzzolane ou écorces de pin au terreau.

Accepter qu’une motte légèrement sèche vaut mieux qu’un substrat détrempé.

Observer les signaux : feuilles molles et terre sèche = soif ; jaunissement avec terre lourde et humide = excès d’eau.