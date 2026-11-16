Face aux sécheresses répétées, de plus en plus de jardiniers enterrent du bois mort au potager à l’automne. Comment cette butte de culture hugelkultur peut alléger les arrosages tout en promettant des récoltes bien plus généreuses ?

Tomates qui avortent, salades flétries, arrosages interdits dès 11 h… Les derniers étés ont laissé plus d’un potager KO. L’idée de vraiment doubler les récoltes en arrosant deux fois moins ressemble presque à un conte pour jardinier à bout de forces.

Et pourtant, une pratique venue d’Allemagne s’invite discrètement dans les jardins français : enterrer du bois mort sous une butte, dès l’automne. Derrière ce geste étonnant, la butte de culture hugelkultur pourrait bien tout changer pour vos prochaines récoltes.

Enterrer du bois mort : ce que la hugelkultur change vraiment

Le principe est simple : créer une butte surélevée dont le cœur est rempli de bois mort. Positivr parle de « transformer le bois mort en une véritable éponge souterraine capable d’alimenter les plantes en continu ». Les pluies d’automne et d’hiver sont stockées en profondeur, puis restituées lentement en plein été.

Au‑delà de cette réserve d’eau, le bois se décompose sur cinq à six ans, libérant nutriments et humus et réveillant la vie du sol. De nombreux jardiniers constatent des récoltes presque doublées, mais les universités de Washington et du Kansas rappellent qu’il existe très peu d’essais scientifiques publiés : on sait que ça améliore nettement la fertilité, pas à quel point chez chacun.

Mode d’emploi d’automne pour une butte à cœur de bois réussie

Nous avons tous déjà étalé du compost en surface en espérant un miracle. Ici, on construit une vraie fondation. Choisissez une zone bien ensoleillée, tracez une bande d’environ 1,20 m de large, puis creusez une tranchée d’une trentaine de centimètres. Au fond, disposez bûches et gros rondins de feuillus déjà un peu décomposés (chêne, hêtre, fruitiers, noisetier).

Recouvrez avec des branches, puis une bonne épaisseur de tontes, compost mûr ou fumier bien décomposé pour compenser le fort rapport carbone/azote du bois. Nous avons tous déjà vu une butte se dessécher en quelques jours : pour éviter ça, ajoutez 20 à 30 cm de bonne terre, arrosez très copieusement, puis paillez aussitôt. Bannissez bois traité, résineux frais, noyer, thuya et laurier‑palme qui freinent ou intoxiquent la vie du sol.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Arrosages en moins ÷2 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le bois mort agit comme une réserve d’eau enterrée et se transforme lentement en humus. Les racines profitent d’un sol profond, frais et très vivant, ce qui limite le stress hydrique et soutient des récoltes bien plus généreuses pendant plusieurs années. 💡 Le petit plus : utiliser cette même technique dans les carrés potagers en bois permet de remplir à moindre coût tout en limitant les arrosages plusieurs saisons de suite. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : enterrer du bois frais ou traité juste sous la zone racinaire, sans apport de matières azotées ni paillage : la butte se dessèche, les plantes jaunissent et végètent.

Que planter dessus pour vraiment doper le rendement ?

Dès la première année, la butte est chaude et très nourrissante en surface : c’est le moment d’y installer tomates, courgettes, courges, concombres, choux, aubergines ou pommes de terre. La hauteur offre plus de surface cultivable, et l’arrosage peut souvent être espacé tout en restant efficace.

Les années suivantes, la structure s’affaisse et se stabilise. On mise alors sur salades, épinards, carottes, betteraves, aromatiques et fraisiers, tout en continuant à pailler généreusement et à ajouter un peu de compost en surface. Au bout de cinq à six ans, la butte fatiguée devient une magnifique bande de terre noire à étaler sur le reste du potager.