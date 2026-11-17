Chaque automne, le dicton « À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine » promet des plantations inratables au jardin. Mais entre climat, sols et types de végétaux, la réalité se révèle plus nuancée.

Tous les jardiniers ont entendu un jour « À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ». Comme une promesse : le 25 novembre, tout ce qu’on plante reprendrait sans broncher. Pourtant, qui n’a jamais vu un rosier dépérir malgré le proverbe, ou une haie peiner à démarrer ?

Cette fête, héritée de Sainte Catherine d’Alexandrie et de ses Catherinettes aux chapeaux extravagants, est surtout devenue un repère du calendrier rural. Mais entre traditions, changement climatique et sols parfois difficiles, le dicton tient-il encore la route au jardin, et que signifie-t-il vraiment ?

Que raconte vraiment le dicton de la Sainte-Catherine ?

Fêtée le 25 novembre, Sainte Catherine d’Alexandrie n’a, à la base, aucun lien religieux avec la croissance des arbres : sa date tombait simplement au bon moment pour les travaux d’automne. Dans le dicton, le « bois » désignait surtout les boutures de bois sec, prélevées sur rosiers, groseilliers ou saules.

À cette période, les arbres et arbustes à feuilles caduques entraient en repos végétatif : feuilles tombées, sève redescendue, réserves stockées dans le bois. Le sol, encore doux et humidifié par les pluies d’automne, offrait des conditions idéales pour que ces rameaux ou les plants à racines nues émettent de nouvelles racines.

Quand « tout bois prend racine »… et quand ça rate

Nous avons tous déjà été tentés de planter coûte que coûte « parce que c’est la Sainte-Catherine ». Pourtant, sans sol adapté, le dicton se fissure vite. Un sol gelé ou détrempé asphyxie les racines. Si une poignée de terre forme une boule collante, mieux vaut attendre qu’elle se ressuie vraiment.

En sol léger et bien drainé, planter dès fin novembre des fruitiers, rosiers ou arbustes de haie vendus à racines nues reste souvent idéal. En sol lourd argileux, ou pour les persistants et les conifères qui continuent de perdre de l’eau par leurs feuilles, la fin de l’hiver sera souvent plus sûre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Économie sur le budget plantation 10–30 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Plantés en repos végétatif, en sol ressuyé et hors gel, les arbres caducs enracinent vite dans une terre encore douce et humide. 💡 Le petit plus : Si le temps se gâte, placez provisoirement vos racines nues en jauge, recouvertes de terre humide, en attendant une fenêtre météo clémente. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter à tout prix le 25 novembre dans un sol gelé ou détrempé, ou sur un arbre encore feuillu, au risque de voir la reprise fortement compromise.

Adopter une version moderne de la Sainte-Catherine

Le bon réflexe consiste à voir le 25 novembre comme un signal de départ, pas comme une date magique. On observe : l’arbre est-il bien défeuillé, le bois bien mûr, aucune forte gelée annoncée ? Alors on plante, en réhydratant les racines, creusant large, tuteurant et arrosant généreusement avant de pailler.

Avec des automnes plus doux ou plus secs, certains arbres gardent encore leurs feuilles à la Sainte-Catherine ou le sol reste dur comme du béton. Dans ces cas-là, on décale simplement la plantation. Le dicton garde tout son charme… à condition de l’entendre comme un mémo, pas comme un ordre.