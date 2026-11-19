En novembre, alors que les cynorrhodons illuminent les tiges nues, le rosier offre une occasion rêvée pour bouturer un rosier en novembre sans matériel sophistiqué. Quel geste transforme une branche promise aux déchets en futur buisson parfumé ?

En novembre, le jardin change de tempo : les feuilles tapissent le sol, les dernières roses se sont fanées, ne laissant que quelques cynorrhodons rouges sur les tiges. C’est souvent le moment où l’on taille… et où l’on jette machinalement les branches coupées du rosier.

Pourtant, ce mois calme cache un vrai trésor pour qui aime les fleurs parfumées. En choisissant bien une tige et en la plantant avec un simple geste, bouturer un rosier en novembre permet d’obtenir, d’ici le printemps, un jeune rosier prêt à devenir la star du massif.

Pourquoi novembre est la meilleure période pour bouturer un rosier

À l’automne, le rosier est entré en repos végétatif : la sève a redescendu dans les racines, les fleurs ont cessé, et les tiges de l’année ont durci. Ce bois aoûté, à mi-chemin entre le vert tendre et le vieux bois, est riche en réserves. Une fois coupé, il a concentré son énergie sur l’émission de racines, au lieu de nourrir feuilles et boutons.

Les spécialistes parlent alors de bouture de rosier à bois sec, réalisée entre novembre et février, avec en moyenne 50 à 70 % de réussite. Les rosiers anciens ou botaniques s’enracinent souvent mieux que certaines variétés modernes. Les plants obtenus deviennent des rosiers francs de pied, sur leurs propres racines, parfaits pour le jardin d’ornement, à condition de les garder pour un usage privé si la variété est protégée par un COV.

Choisir et préparer la tige qui va vraiment s’enraciner

Nous avons tous déjà planté une tige « au hasard » qui n’a jamais redémarré. La bonne tige est une pousse de l’année, déjà fleurie, bien aoûtée, de l’épaisseur d’un crayon (6 à 8 mm) et longue de 20 à 25 cm, avec 4 ou 5 nœuds. Elle doit être parfaitement saine, sans tache noire ni oïdium.

Avec un sécateur propre, la base est coupée en biseau juste sous un œil, le haut droit à 1 cm au-dessus d’un nœud. On retire toutes les feuilles et les épines sur le tiers inférieur. Pour mémoriser les bons gestes, on peut suivre ce trio très simple :

une tige aoûtée, ni trop jeune ni trop vieille ;

deux coupes nettes, bas en biseau, haut droit ;

trois tiers de tige, dont un seul restera hors du sol.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Roses obtenues 1 à 3 rosiers gratuits 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En novembre, le rosier est en repos végétatif et son bois aoûté regorge de réserves. Enfoncée aux deux tiers dans un sol meuble puis placée en bouturage à l’étouffée sous une bouteille, la tige reste humide, protégée du gel et des écarts de température, ce qui favorise la formation de racines en quelques semaines. 💡 Le petit plus : prélever 3 à 5 tiges, de préférence sur un rosier ancien bien vigoureux, augmente vos chances d’obtenir au moins un beau plant franc de pied. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser stagner l’eau sous une bouteille jamais aérée, au risque de voir la base de la tige noircir et pourrir avant même l’enracinement.

Du geste de novembre aux roses de demain

Le geste clé se joue au jardin : dans un coin mi-ombragé, abrité du vent, la terre est ameublie sur 20 cm de profondeur, avec quelques centimètres de sable au fond. La tige est enfoncée aux deux tiers, un ou deux yeux seulement dépassant. On arrose une fois, puis on coiffe le tout d’une bouteille transparente sans fond ni bouchon, véritable mini-serre pour l’hiver, avant d’ajouter un léger paillage d’automne de 5 cm de feuilles mortes.

Ensuite, on laisse faire la saison. Par temps doux, la bouteille a déjà été soulevée quelques heures pour éviter les moisissures. Sous terre, les premières racines se sont formées en 6 à 12 semaines, même si rien ne se voyait encore. Au printemps, de petites pousses vertes confirment la reprise. Le jeune rosier reste en place tout l’été et peut être déplacé à l’automne suivant, prêt à fleurir pleinement après une ou deux années de patience.