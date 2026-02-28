Balcon glacé, légumes chers : ce kit potager avec mini-serre à 13 € chez B&M change tout cet hiver

Même en plein hiver, B&M mise sur un kit potager avec mini-serre pour les balcons et rebords de fenêtre. Comment ce modèle à petit prix promet-il des salades maison ?

Balcon glacé, rebord de fenêtre à peine assez large pour quelques pots, et des prix de légumes qui montent : beaucoup renoncent à l’idée d’un potager avant le printemps. Pourtant, quelques feuilles de salade cueillies chez soi changent un dîner, même au coeur de l’hiver, surtout quand l’installation tient en un seul kit.

Dans les rayons de l’enseigne B&M, un petit équipement fait justement parler de lui : une jardinière sur pieds TOOMAX livrée avec mini-serre, actuellement affichée à 13,90 € au lieu de 18,99 €. Pensé pour un mini potager sur balcon en plein hiver, ce kit promet de transformer un simple appui de fenêtre en coin de verdure. De quoi donner envie de ressortir les graines.

Un kit potager avec mini-serre pour jardiner même en hiver chez B&M

La jardinière TOOMAX mesure 78 x 37,7 x 81 cm : assez compacte pour se glisser sur un petit balcon ou au bout d’une terrasse, tout en offrant une belle surface de terre. Fabriquée en polypropylène, elle résiste aux chocs et aux intempéries. Les pieds amovibles permettent de l’utiliser au sol ou posée sur une table, selon la place disponible.

Au-dessus, la cloche transparente forme une mini-serre avec couvercle ventilé, qui garde la chaleur sans transformer l’intérieur en étuve. Elle crée un microclimat protecteur pour les jeunes pousses quand le froid persiste. Le réservoir d’eau intégré limite les oublis d’arrosage, un vrai plus pour celles et ceux qui débutent ou s’absentent quelques jours.

Bien installer ce mini potager sur balcon, terrasse ou rebord de fenêtre

Pour que les plantes se sentent bien, l’emplacement compte autant que le kit. L’idéal reste une fenêtre orientée sud ou ouest, ou un rebord de fenêtre bien dégagé, où la lumière entre plusieurs heures par jour. Dès que la pièce tourne autour de 15 °C, la plupart des salades et aromatiques poussent sans souci, surtout protégées sous la serre.

Sur un balcon ou une terrasse abritée, on installe la jardinière à l’abri des vents forts. Avant de remplir, on dépose une couche de billes d’argile au fond pour le drainage, puis un terreau spécial potager. On vérifie que l’eau s’évacue bien, on remplit le réservoir, et on pense à entrouvrir le couvercle aux heures les plus douces pour éviter l’humidité stagnante.

Que cultiver dans la mini-serre TOOMAX de l’hiver à l’été

En fin d’hiver, ce mini potager sert surtout à faire pousser des feuilles et racines rapides. Les jeunes pousses, salades à couper, radis, épinards ou herbes aromatiques comme le persil et la ciboulette apprécient l’abri de la serre et donnent vite. Pour se lancer sans se tromper, on peut par exemple semer :

Une rangée de radis en bordure pour des récoltes en quelques semaines.

Un mélange de salades type feuille de chêne, roquette ou mesclun au centre.

Au printemps, la mini-serre sert aussi de nurserie pour démarrer des tomates cerises naines, petits poivrons ou haricots nains en godets, à sortir plus tard quand les gelées sont passées. En été, on retire le couvercle et la jardinière se comporte comme un bac classique, parfait pour un trio gourmand tomates cerises, basilic et ciboulette à portée de main.