Chaque automne, des kilos de pommes du verger finissent en bouillie dans les caves trop chaudes. Et si un simple papier journal suffisait enfin à les garder tout l’hiver ?

Vous avez bichonné vos pommiers tout l’été, rempli fièrement vos cagettes… et, en décembre, moitié de la récolte est déjà partie à la poubelle. Taches brunes, odeur de moisi, fruits qui s’affaissent alors qu’ils semblaient parfaits en octobre : scène connue dans bien des caves.

Pourtant, nos grands-parents faisaient tenir leurs pommes jusqu’au printemps, sans frigo ni technologie. Leur secret tenait souvent à un geste discret mais redoutablement efficace : envelopper chaque fruit dans du papier journal avant de le descendre au frais. De quoi conserver les pommes en cave jusqu’à cinq mois, à condition de respecter quelques règles simples.

Pourquoi vos pommes se gâtent si vite en cave

Une pomme reste vivante après la cueillette : elle continue de respirer, de perdre un peu d’eau et de produire du gaz éthylène, qui accélère le mûrissement. Quand les fruits se touchent dans une cagette, un seul choc ou début de pourriture suffit à créer un effet domino et à ruiner tout un étage.

La cave joue aussi un grand rôle. Trop humide, elle favorise les champignons et les moisissures ; trop sèche, les fruits se fripent et perdent leur croquant. Ajoutez à cela des cagettes empilées, parfois près de pommes de terre qui dégagent humidité et odeurs, et la déception est presque assurée.

Le geste clé : envelopper chaque pomme dans du papier journal

Nous avons tous déjà rangé nos pommes « en vrac » en se promettant de les trier plus tard. La méthode des anciens commence justement par ce tri minutieux, puis par un emballage individuel qui change tout :

Garder uniquement des pommes saines, fermes, sans tache ni meurtrissure.

Ne pas les laver, ne pas frotter la fine couche cireuse, juste un brossage à sec.

Envelopper chaque fruit dans une feuille de journal noir et blanc, non glacée, sans serrer.

Replier simplement le papier autour de la pomme.

Installer en une à deux couches maximum dans des cagettes en bois.

Ce voile de papier crée une barrière physique entre les fruits, absorbe l’excès d’humidité et freine la diffusion du gaz éthylène autour de chaque pomme. Dans une cave fraîche, autour de 0 à 4 °C et bien ventilée, cette combinaison permet de garder des variétés de garde jusqu’à quatre à cinq mois sans pourrir.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de conservation 4 à 5 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le papier journal isole chaque pomme, absorbe l’excès d’humidité et ralentit la diffusion de l’éthylène, ce qui retarde mûrissement et pourriture. 💡 Le petit plus : noter sur chaque cagette la variété et la date de récolte pour consommer d’abord les lots les plus anciens. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : descendre en cave des pommes déjà tachées ou meurtries : même emballées, elles contaminent vite toute une cagette.

Une cave bien organisée pour tenir jusqu’au printemps

Pour que cette astuce donne tout son potentiel, le local doit être frais (idéalement entre 2 et 4 °C, jamais au-dessus de 8 °C), sombre et légèrement humide, autour de 85 à 90 %. Les cagettes sont posées sur des étagères, à l’écart de la chaudière, des murs ruisselants et des pommes de terre.

Un dernier réflexe fait toute la différence : inspecter les cagettes toutes les deux à trois semaines, ouvrir les papiers suspects et écarter immédiatement le moindre fruit ramolli. Les pommes « limites » filent en compote ou en crumble, et le reste de la récolte continue de patienter sagement en cave jusqu’aux beaux jours.