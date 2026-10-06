Vente de maison : ce simple aménagement au pied de la façade peut tout faire capoter lors du diagnostic termites

Un jardinier amateur pensait sublimer sa maison avec des rondins de pin au pied de la façade, en pleine zone classée termites. Le jour de la vente, le diagnostic obligatoire a tout changé et révèle un risque que peu de vendeurs anticipent.

Tout semblait parfait : une façade repeinte, un massif de graminées et ces rondins de pin brut alignés au pied du mur. Le jour de la vente, le diagnostiqueur s’est accroupi, a gratté la terre… et l’ambiance a soudain changé.

Personne ne m’avait prévenu que ces morceaux de tronc, à moitié enterrés, pouvaient bloquer un diagnostic termites et refroidir un acheteur. Dans une commune classée en zone termites, cet aménagement « naturel » se transforme en sujet juridique et financier ; mieux vaut le savoir avant d’afficher le panneau À vendre.

Rondins de pin : le pont à termites vers la façade

Les termites souterrains du genre Reticulitermes vivent dans le sol, « une contrainte dictée par leur besoin constant d’eau », rappelle Ouest‑France. Depuis la colonie, leurs ouvriers ont exploré discrètement le jardin, en quête de cellulose : bois, paillis, cartons, racines mortes.

Un rondin à moitié enterré contre la façade réunit tout ce qu’ils aiment : obscurité, humidité, nourriture. « Les termites souterrains utilisent les rondins semi-enterrés comme pont vers la maçonnerie et la charpente » ; leurs cordonnets de terre franchissent alors fissures, béton et briques sans se faire voir.

Diagnostic termites : ce que révèlent vos bordures

Le diagnostiqueur arrive avec une certification reconnue par le Cofrac et une mission précise : repérer les éléments atteints et ceux qui ne l’ont pas été. Devant des rondins colonisés, il note bois feuilleté, galeries tapissées d’un ciment terreux, cordonnets verticaux sur les matériaux durs.

Nous avons tous déjà eu envie de « faire propre » avant une visite. Pourtant, « arracher les rondins ou balayer les cordonnets la veille est un mauvais calcul », prévient Pause‑Maison (Ouest‑France) : la colonie a reconstruit des tunnels plus discrets, le vendeur reste tenu par la garantie des vices cachés et la loi lui interdit d’établir lui-même ce diagnostic.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité à la vente Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En remplaçant les rondins de pin en contact avec le sol par une bordure minérale, on supprime le relais humide que les termites utilisent pour atteindre la maison. 💡 Le petit plus : Prévoir une bande de graviers ou de dalles au pied de la façade facilite l’inspection visuelle avant chaque saison humide. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Conserver des rondins ou un tas de bois collés au mur en pensant les enlever seulement la veille du diagnostic termites.

Avant la vente : sécuriser jardin et papiers

Avant de signer quoi que ce soit, un tour du jardin s’est imposé : éloigner les bois en contact avec le sol au pied des murs, soulever rondins, piquets et bûches, vérifier le bas de la façade à la recherche de cordonnets ou de bois qui sonnent creux.

Dans une commune classée en zone termites, la vente d’un bien bâti exige un état relatif à la présence de termites datant de moins de six mois. Dès qu’une infestation a été constatée, l’occupant doit la déclarer en mairie dans le mois, sous peine d’une amende pouvant atteindre 750 euros.