Pelouse grillée après l’été : cette épice du placard la sauve sans engrais, les paysagistes confirment

Cet automne, paysagistes et jardiniers français saupoudrent de la cannelle sur la pelouse pour aider un gazon épuisé par la canicule. D’où vient cette drôle d’habitude et comment l’utiliser sans se tromper ?

Scène de rentrée au jardin : le gazon a jauni sous la canicule, quelques plaques brunes s’étalent, et pourtant votre voisin, lui, avance sereinement avec une petite boîte à la main. Au lieu de sortir l’engrais, il saupoudre une poudre brun-rouge sur sa pelouse, comme s’il assaisonnait un plat.

Ce geste intrigue, mais il est loin d’être anecdotique : de plus en plus de paysagistes français ont adopté cette astuce d’automne pour aider le gazon à se remettre de l’été. Leur secret ? De la cannelle sur la pelouse, capable de limiter champignons et indésirables… à condition de l’utiliser correctement.

Pourquoi la cannelle s’invite sur la pelouse après l’été

Après l’été, la pelouse est souvent stressée : sol sec, racines affaiblies, zones clairsemées. Quand l’humidité automnale arrive, champignons et autres maladies dites « cryptogamiques » profitent de cette faiblesse et provoquent taches brunes et jaunissements. C’est là que la cannelle entre en scène grâce au cinnamaldéhyde qu’elle contient.

Cette molécule possède des propriétés antifongiques et antimicrobiennes qui perturbent les champignons microscopiques, tout en jouant un rôle répulsif sur certaines fourmis ou moustiques. En revanche, la cannelle ne nourrit pas le gazon : elle n’apporte quasiment ni azote, ni phosphore, ni potassium. Elle protège, elle ne fertilise pas.

Cannelle sur la pelouse : la méthode des paysagistes en automne

Nous avons tous déjà regardé un gazon fatigué en se demandant par où commencer. Les paysagistes, eux, procèdent par étapes : tonte légère, ramassage des feuilles, puis saupoudrage très fin de cannelle en poudre classique sur les zones jaunies, humides ou ombragées, et le long des passages de fourmis.

La règle d’or ? Un voile, pas un tapis : comme du sucre glace sur un gâteau. On agit par temps sec, sans pluie annoncée, et surtout sans arroser après, pour que l’épice reste en surface. Sur un terrain très humide, le geste a été répété toutes les semaines, sinon toutes les deux à trois semaines suffisent.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Coût estimé Très faible 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La cannelle concentre du cinnamaldéhyde, qui freine le développement de certains champignons et perturbe les insectes, surtout sur les petites zones humides et fragilisées du gazon. 💡 Le petit plus : utiliser un petit tamis de cuisine pour obtenir un voile ultra régulier, sans paquets qui pourraient étouffer la surface. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : en mettre partout comme un engrais, ou l’appliquer juste avant une averse, en pensant qu’elle remplacera scarification, aération et apport organique.

Le bon programme pour vraiment réveiller votre gazon

La cannelle fait donc office de coup de pouce, pas de baguette magique. Elle ne fera jamais disparaître une mousse déjà installée, ni ne réglera un sol compacté et détrempé. Si le gazon a brûlé par plaques durant l’été, il faudra aussi travailler le fond : aérer, améliorer le drainage, regarnir en graines.

Pour aider la pelouse à repartir vraiment, cette épice s’intègre dans une routine simple d’automne :

scarifier légèrement et enlever le feutre de vieux brins ;

aérer le sol sur les zones compactées ;

apporter un peu de compost bien mûr ou d’engrais organique ;

terminer par un voile de cannelle sur la pelouse sur les taches humides ou brunes.