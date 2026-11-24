À chaque averse, votre crépi clair se couvre de taches de boue au pied de façade. Un aménagement discret au ras du mur, à installer avant le gel, bloque ces projections sans travaux lourds.

Une averse, et le crépi crème que l’on vient de faire nettoyer se retrouve aussitôt moucheté de traces marron en bas de mur. À chaque pluie battante, les gouttes soulèvent la boue du massif ou de la pelouse et la projettent sur la façade, laissant un liseré sale sur 30 à 50 cm de hauteur.

Plutôt que de sortir le jet d’eau après chaque épisode orageux, il existe un aménagement simple qui stoppe ces éclaboussures à la source. Un geste à programmer maintenant, tant que le sol reste meuble, pour que votre maison garde un pied de façade net tout l’hiver, même sous les pluies les plus fortes.

Pourquoi le bas de la façade se tache à chaque pluie

Quand la pluie tombe sur une terre nue, chaque goutte se comporte comme un petit projectile. Elle frappe le sol, qui éclate en micro-particules de boue, propulsées vers l’enduit : c’est l’“effet rebond”. Sur un sol argileux ou en terre battue, ce phénomène est encore plus marqué, surtout si le pied de mur reste à nu ou si la pelouse arrive au ras du crépi.

À force d’averses, ces projections finissent par encrasser durablement le pied de façade, avec un contraste très visible sur un enduit clair. L’humidité qui stagne au contact direct de la terre favorise aussi mousses et petites fissures. La bonne nouvelle : en modifiant légèrement ce qui se passe au sol, on coupe presque totalement ces éclaboussures.

Le duo malin : couvre-sol végétal et bande de gravier au pied de façade

Nous avons tous déjà frotté un bas de mur à la brosse en se promettant que “cette fois, ça restera propre”. En réalité, la vraie protection vient du sol. Des plantes couvre-sol forment un tapis qui amortit les gouttes avant qu’elles ne frappent la terre. Géraniums vivaces pour les façades au soleil ou à mi-ombre, bugle rampante pour un mur nord plus frais, sedums pour un soubassement très sec et chaud : chacun crée un coussin végétal dense qui freine les rebonds de boue.

Juste au contact du mur, une bande de gravier au pied de façade joue le rôle de “bande de propreté”. Sur 20 à 30 cm de large au minimum (40 à 60 cm si l’on veut marcher dessus), on décaisse sur 20 à 30 cm, on pose un géotextile, puis on remplit de gravier 20/40 ou 40/60 sur 5 à 7 cm d’épaisseur, avec une légère pente vers le jardin. L’eau s’infiltre sans éclabousser l’enduit ; en sol très argileux, on peut ajouter un drain au fond de la tranchée. Cette bande limite les traces de boue et réduit l’humidité, mais ne remplace pas un traitement des remontées capillaires si le mur est déjà atteint.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Façade propre 4 saisons sur 4 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le couvre-sol amortit l’impact des gouttes et empêche la boue de rebondir, tandis que la bande de gravier draine l’eau le long du mur sans la faire éclabousser sur l’enduit. 💡 Le petit plus : aligner la largeur de la bande de gravier sur le débord de toiture et choisir une couleur de cailloux assortie aux menuiseries pour un effet très soigné. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : remonter terre ou gravier au-dessus du soubassement, ou couler une dalle béton étanche collée au mur, sous peine de garder un pied de façade constamment humide.

Un petit chantier d’automne, des années de façade propre

L’automne, avant le gel, est la meilleure période pour créer ce duo végétal et minéral. Le sol a gardé sa souplesse, ce qui facilite le décaissement pour la bande de propreté. On trace, on creuse, on pose le géotextile, puis on répartit le gravier en légère pente. Devant, les jeunes couvre-sol sont plantés en quinconce à 25 ou 30 cm, arrosés généreusement pour bien s’installer.

Les racines auront tout l’hiver pour se développer avant les grosses chaleurs. Au printemps, un simple désherbage entre les cailloux et une légère taille des plantes suffisent à garder un tapis net. Ce geste, réalisé avant le gel, change durablement l’allure du bas de la maison et évite les séances de nettoyage répétitives après chaque averse.