Une nuit à 0 °C suffit parfois à gâcher toute une récolte de courges au potager. Comment viser le jour idéal pour les couper et les garder tout l’hiver sans se tromper ?

Chaque automne, le même scénario se répète : de magnifiques courges butternut ou potimarrons attendent au potager… et une seule nuit de gel a parfois suffi à les faire ramollir au cœur de l’hiver. À l’inverse, certaines ont été coupées trop tôt et ont filé en quelques semaines dans la réserve.

Entre ces deux extrêmes, il existe pourtant un signal très précis sur la plante, capable de dire quand couper pour garder ses courges d’hiver jusqu’au printemps. Il ne demande ni calendrier compliqué, ni matériel, seulement un coup d’œil bien placé… et un peu d’anticipation sur la météo.

Le bon moment : quand la courge a fini de mûrir, mais avant les gelées

Une courge récoltée trop tôt n’a pas terminé d’épaissir son écorce protectrice : elle se dessèche, puis a souvent pourri bien avant Noël. À l’inverse, une courge qui a subi les premières gelées a vu ses cellules éclater sous l’effet du froid ; même si elle paraît intacte, elle s’est dégradée beaucoup plus vite en cave. Le bon timing se situe quand le fruit a vraiment stoppé sa croissance, mais avant que le thermomètre n’approche de 0 °C, ce qui arrive souvent entre fin septembre et mi-octobre selon les régions.

Le pédoncule, ce petit signal qui ne ment jamais

Nous avons tous déjà hésité devant une courge bien dodue en se demandant si c’était le bon jour pour la couper. La solution se trouve sur le pédoncule, cette tige qui relie le fruit à la plante. Quand la courge est prête, il est sec, dur comme du bois, parfois liégeux et légèrement craquelé, d’un brun plus foncé. L’ongle ne laisse plus de marque lorsqu’on appuie dessus. S’il reste vert, souple ou gommeux, la plante nourrit encore le fruit : on laisse alors en place, tant qu’aucune gelée n’est annoncée. Ce signal fonctionne pour la plupart des courges d’hiver, du potimarron au potiron, en passant par la courge butternut, la Musquée de Provence ou la Sucrine du Berry.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de conservation 4 à 6 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un pédoncule sec et ligneux indique que la courge a terminé sa maturité sur pied : la peau s’est épaissie, la chair est devenue plus dense et les tissus résistent mieux aux champignons. Associé à un ressuyage de 10 à 15 jours dans un endroit sec et chaud (autour de 20 à 25 °C), ce signal garantit une meilleure cicatrisation des petites plaies et une garde nettement plus longue. 💡 Le petit plus : noter la date de récolte au feutre sur la peau permet de consommer en premier les courges les plus anciennes ou celles dont le pédoncule a été abîmé. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : couper les courges seulement parce qu’elles sont grosses ou bien colorées, ou les laisser subir une première gelée ; récoltées trop tôt ou brûlées par le froid, elles se conservent beaucoup moins longtemps.

Coupe, ressuyage et stockage : la routine qui garde les courges tout l’hiver

Le jour J, on récolte avant la nuit annoncée à 0 °C, avec un sécateur propre et bien affûté, en laissant 4 à 5 cm de tige. D’ailleurs, un pédoncule cassé a souvent réduit de beaucoup la durée de conservation. On évite de porter la courge par la queue, on la soutient toujours à deux mains. Les fruits ont ensuite reposé 10 à 15 jours sur des planches ou des cagettes, dans un endroit sec, aéré et doux, le temps que la peau durcisse encore.

Petit bonus : une fois ce ressuyage terminé, les courges se gardent dans un local sombre, sec et ventilé, autour de 10 à 15 °C, sans se toucher ni toucher le sol. Une inspection rapide chaque semaine a permis de repérer les taches suspectes et de consommer en priorité les potimarrons plus fragiles, en gardant les butternuts et courges musquées pour les gratins et soupes de plein hiver.