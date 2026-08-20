Ce faux gratin froid de courgettes sans four va sauver vos dîners d’été (et personne ne devinera son secret)

Envie d’un gratin généreux en plein été sans allumer le four ? Ce gratin froid de courgettes à la ricotta tient parfaitement au couteau grâce à trois gestes précis.

Sur le plat, des couches bien dessinées, une surface crème parsemée de pignons dorés : à l’œil, on jurerait un gratin qui sort du four, prêt à fumer.

Puis on coupe une part : le couteau glisse net, le plat est froid, la bouche reste fraîche. Ce mille-feuille de courgettes crues et de ricotta citronnée devient le gratin d’été qui n’allume jamais le four.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 courgettes jeunes et fermes (~600 g), vertes ou jaunes

✅ 250 g de ricotta fraîche égouttée + 1 citron non traité (zeste et 4–5 cl de jus)

✅ 2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge, 30 g de pignons de pin ou d’amandes effilées

✅ 10–15 feuilles de basilic ou de menthe, 1 gousse d’ail, sel, poivre, parmesan, tomates séchées ou saumon fumé (facultatifs)

Le gratin sans four qui sauve les dîners d’été

Ce gratin froid de courgettes à la ricotta garde tout le confort d’un gratin classique : couches généreuses, sensation crémeuse, petit croquant sur le dessus. La différence, c’est qu’on ne chauffe rien ; le réfrigérateur se charge de figer les couches et de mêler les parfums.

Recette du gratin froid de courgettes à la ricotta (sans cuisson)

Tout se joue sur trois gestes : tailler très fin, retirer l’eau en douceur, puis laisser reposer. Avec des courgettes bien préparées et une ricotta égouttée, le mille-feuille se tient comme un vrai gratin.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, couper les extrémités, tailler en lamelles de 1–2 mm, saler, laisser dégorger 5–10 minutes, puis sécher dans un torchon. Technique : Égoutter la ricotta, la fouetter avec l’huile d’olive, le zeste et le jus du citron, les herbes, sel et poivre pour une crème ferme mais tartinable. Cuisson : Frotter le plat avec l’ail, alterner couches serrées de lamelles et de crème de ricotta, terminer par une couche de crème. Finition : Filmer, laisser au réfrigérateur au moins 1 h (2–3 h pour une coupe nette). Torréfier les pignons 3–4 min à sec et les parsemer juste avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min + 1–3 h de repos au frais 🔍 Le secret de l’expert Le sel fait sortir l’eau des lamelles et les raffermit ; la ricotta, égouttée et montée avec huile et citron, se fige au froid et soude les couches. ✨ Le twist gourmand : Monter dans un moule à cake chemisé de film, presser, démouler comme une terrine et coiffer d’un crumble minute pignons–parmesan torréfiés. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Grosses courgettes pleines d’eau, pas de sel, pas de repos au froid : on obtient un plat qui nage, des couches qui glissent et un effet gratin inexistant.

Variantes et idées pour le servir tout l’été

On sert ce faux gratin bien froid, en parts nettes, avec salade de tomates, pain de campagne, poisson grillé ou jambon cru, et on le déguste dans la journée ; saumon fumé, tomates séchées ou parmesan peuvent se glisser entre les couches.