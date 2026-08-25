Il a taillé l’abricotier en février : ces feuilles grises prouvent que cette taille d’hiver met l’arbre en danger
Un abricotier taillé en février, des feuilles grises au printemps : la maladie du plomb s’est invitée dans le verger. Comment ce simple geste a ouvert la porte au champignon ?
Ce matin de février, le froid piquait encore les joues quand le sécateur a attaqué les branches. Geste rassurant, presque rituel : redonner une belle forme à l’abricotier avant le retour des beaux jours.
Quelques semaines plus tard, la stupeur : les jeunes feuilles sont sorties vert pâle, ternes, avec ce reflet métallique si étrange. Ces feuilles grises racontent en réalité une histoire déjà jouée dans le bois, et posent la question que beaucoup se sont posée au jardin : que s’est‑il passé pendant cette taille d’hiver ?
Quand la maladie du plomb s’installe dans l’abricotier
Ce voile argenté porte un nom précis : la maladie du plomb. Le champignon Chondrostereum purpureum colonise le bois, bloque la circulation de la sève et donne aux feuilles cet aspect gris métallisé, presque plombé. Vu de l’extérieur, on croit à un simple coup de froid ; en réalité, le parasite a déjà bien avancé son travail.
Les arbres fruitiers à noyau, comme l’abricotier, le cerisier ou le prunier, réparent très lentement leurs blessures. Taillés en plein hiver, alors que la sève est au plus bas, ils ont laissé des plaies ouvertes durant des semaines : une invitation idéale pour les spores du champignon, surtout par temps humide.
Pourquoi la taille d’été protège mieux l’abricotier
Nous avons tous déjà dégainé le sécateur en janvier en pensant bien faire. Or ce calendrier convient aux pommiers et poiriers, pas aux arbres fruitiers à noyau. Pour un abricotier, la période sûre se situe juste après la récolte, entre juillet et août selon les régions, quand l’arbre est encore en feuilles et en pleine activité.
À cette saison, l’arbre réagit vite : il forme rapidement un bourrelet cicatriciel autour des entailles. On taille alors par temps sec, sans gel annoncé, avec un sécateur désinfecté entre deux arbres, en se limitant à éclaircir le centre, supprimer le bois mort et raccourcir les branches qui ont beaucoup donné.
Votre abricotier a déjà les feuilles grises : que faire ?
Quand le feuillage est déjà plombé, il ne s’agit plus de guérir mais de limiter les dégâts. La première étape reste d’identifier les branches atteintes : souvent, seul un rameau ou un côté de l’arbre présente ces feuilles ternes et grisées.
- Couper la branche malade largement sous la zone grise.
- Brûler ou évacuer le bois à la déchetterie, jamais au compost.
- Éliminer les vieilles souches et tas de bois morts près du verger.
Ensuite, surveiller l’arbre plusieurs saisons : seule cette prévention calme vraiment la maladie.
Sources
En bref
- En février, un jardinier taille son abricotier, puis observe au printemps un feuillage gris argenté typique de la maladie du plomb abricotier. 🌳
- La taille abricotier hiver laisse des plaies ouvertes où le champignon Chondrostereum purpureum s’infiltre, transformant peu à peu le feuillage vert en reflets métalliques. 🍂
- Calendrier, météo, hygiène du sécateur et gestion du bois malade forment alors une stratégie discrète pour donner encore une chance à l’arbre affaibli. 🕊️
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