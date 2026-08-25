Toujours à cran ? Ces 9 passe-temps utilisés par les personnes très nerveuses pour se calmer en quelques minutes

Anxiété constante, tensions dans le corps, pensées qui tournent en boucle : de plus en plus de personnes très nerveuses s'appuient sur des passe-temps pour se calmer vite. Neuf habitudes clés reviennent, mais toutes ne fonctionnent pas de la même façon.

Si votre cerveau ne connaît pas le bouton pause, vous vous réveillez déjà tendue, le coeur qui accélère pour une réunion ou un simple message laissé en lu. Les personnes très nerveuses, ce profil « high-strung », vivent avec ce moteur intérieur lancé à plein régime, même quand rien de grave ne se passe.

Plutôt que de se forcer à « se détendre », beaucoup finissent par s’appuyer sur un petit arsenal de passe-temps qui les calment presque à vue d’oeil. Neuf activités reviennent sans cesse : elles aident à faire redescendre la pression en quelques minutes, sans appli ni retraite de yoga.

3 passe-temps calmes pour apaiser un mental survolté

Première corde à l’arc des personnes très nerveuses : le journal. Poser noir sur blanc tout ce qui tourne dans la tête, sans censure ni joli style, agit comme un « vidage » de disque dur. Dix minutes suffisent souvent pour sentir les pensées se clarifier et l’humeur se stabiliser, comme si le cerveau rangeait enfin ses dossiers.

Autre refuge fréquent : la lecture, qui peut réduire le niveau de stress d’environ deux tiers. Se perdre dans une histoire oblige le cerveau à se concentrer sur autre chose que ses scénarios catastrophes. Dans le même esprit, beaucoup de femmes high-strung ont leur film ou série « doudou », déjà vue cent fois, dont la bande-son recrée une présence rassurante.

3 passe-temps physiques qui font redescendre la pression

Quand le corps se met en mouvement, l’alarme intérieure baisse d’un cran. Les médecins de la Mayo Clinic rappellent que presque toute forme d’exercice stimule les endorphines et aide à réguler les émotions. Le yoga et la méditation ajoutent la respiration lente et la conscience du corps : relâcher les épaules, sentir les appuis au sol, suivre l’air qui entre et qui sort suffit parfois à couper court à une montée d’angoisse.

Certaines préfèrent sortir respirer plutôt que dérouler un tapis. Des travaux menés par une université américaine ont montré qu’une vingtaine de minutes dans la nature – parc, square, jardin – suffit à faire baisser le cortisol, l’hormone du stress. Pour une personne très nerveuse, ce peut être s’asseoir quelques minutes sur un banc entre deux rendez-vous, regarder les arbres, sentir l’air sur la peau.

3 passe-temps relationnels ou créatifs qui rassurent

Les activités créatives fonctionnent comme une soupape silencieuse. L’art-thérapie utilise justement le dessin, la peinture ou l’argile pour laisser sortir ce qui ne trouve pas les mots. Une étude a observé que ces pratiques réduisaient nettement stress et anxiété, même chez des personnes qui ne se considèrent pas artistes. Colorier, barbouiller une feuille de gouache ou malaxer de la pâte occupe les mains et offre au mental un couloir de sortie.

S’occuper de plantes ou d’un potager joue dans la même catégorie. Une recherche a montré qu’une demi-heure de jardinage faisait chuter le stress et renforçait le sentiment de sécurité. Beaucoup de personnes très nerveuses trouvent aussi leur meilleur anxiolytique dans leurs proches : un café avec une amie ou une courte balade à deux font baisser la tension artérielle et rappellent que l’on n’a pas à porter seule la journée.