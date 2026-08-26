C’est fini pour la baguette : ce pain maison sans machine aux épices du placard affole les invités

Un pain maison sans machine, prêt en 1 h 30 avec un simple saladier, promet de bousculer la baguette de l’apéro. Farine, levure et épices du placard suffisent pour une croûte dorée et une mie moelleuse à partager.

Dans la cuisine, une odeur de pain chaud, un léger nuage de farine et une croûte qui crépite. On verse une pâte souple dans un moule, on attend un peu, et le four rend un pain doré qui embaume toutes les épices oubliées du placard.

Ce pain maison sans machine tient dans un simple saladier : pas de robot, pas de technique compliquée. La levure travaille à notre place, les épices signent le goût ; on garde juste le plaisir de couper la première tranche.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 350 g de farine de blé

✅ 1 sachet de levure de boulanger sèche + 1 c. à café de sel

✅ 220 ml d’eau tiède + 1 c. à soupe d’huile d’olive

✅ Épices au choix (paprika, cumin, curcuma, herbes) + 2 c. à s. de graines

Pourquoi ce pain maison va remplacer la baguette

On gagne du temps et du goût. En 10 minutes de gestes, la pâte est prête, puis elle gonfle toute seule près d’une source de chaleur douce. À la sortie du four, ce pain aux épices du placard a une mie moelleuse, une croûte dorée et un parfum plus joyeux qu’une baguette neutre.

Recette pas à pas : pain maison sans machine aux épices du placard

Techniquement, on prépare un pain maison sans pétrissage grâce à une pâte assez hydratée. Avec 350 g de farine, 220 ml d’eau tiède, un sachet de levure de boulanger sèche, un peu de sel et d’huile d’olive, le gluten se forme pendant la pousse ; la main sert seulement à mélanger, pas à travailler la pâte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, levure, sel et épices, puis ajouter eau tiède et huile jusqu’à pâte souple et collante. Technique : Couvrir le saladier et laisser pousser 45 minutes à 1 heure dans un endroit tiède. Cuisson : Verser la pâte dans un moule huilé, parsemer de graines et enfourner 25 à 30 minutes à 200 °C. Finition : Démouler, laisser tiédir 20 minutes, puis badigeonner d’un filet d’huile d’olive parfumée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 30 🔍 Le secret de l’expert Une pâte assez humide laisse le gluten s’organiser pendant la pousse ; pas besoin de la frapper longuement. L’huile d’olive enrobe la farine, limite le dessèchement et aide à garder une mie douce même le lendemain. ✨ Le twist gourmand : Mélanger 2 cuillères à soupe d’huile d’olive avec une pincée de paprika et de cumin, puis badigeonner le pain chaud pour une croûte brillante et épicée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser une eau trop chaude sur la levure ou ajouter beaucoup de farine pour “sécher” la pâte ; une pâte un peu collante est normale et conditionne le moelleux du pain.

Avec quoi servir ce pain pour un apéro qui change de la baguette

Ce pain express pour l’apéro adore les contrastes : tartinade de maïs au yaourt et au citron, fromages frais, rillettes, légumes croquants, œufs brouillés ou saumon fumé. On le tranche encore tiède, on le sert sur une grande planche avec quelques bols de dips ou simplement une bonne huile d’olive ; il suffit alors de piocher. Le reste se conserve dans un torchon ou au congélateur, tranché et prêt à réchauffer.