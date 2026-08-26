Pâtes d’été : arrêtez de les noyer, les Italiens ne jurent que par cette sauce sans crème ultra onctueuse

En plein été, vos pâtes finissent souvent noyées de sauce ou sèches au fond du plat ? Cette recette de pâtes au pesto de roquette et burrata révèle le geste italien qui les rend juste nappées.

Les cuisiniers italiens ne servent jamais leurs pâtes d’été noyées de sauce : le pesto de roquette avec burrata qui nappe sans une goutte de crème

Sur le plat encore tiède, les tagliatelles luisent légèrement d’huile d’olive. À côté, une burrata bien fraîche attend, tandis que la roquette, le parmesan et l’ail dégagent déjà ce parfum poivré qui annonce un vrai dîner d’été.

Le secret de ces pâtes froides d’été tient à la texture de la sauce. En Italie, on veut une pâte nappée, jamais noyée : un pesto de roquette sans crème, souple et vif, qui accroche sans alourdir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour les pâtes : 400 g de tagliatelles, sel, 1 c. à soupe d’huile d’olive.

✅ Pour le pesto : 100 g de roquette, 50 g de parmesan, 40 g de pignons, 1 gousse d’ail.

✅ Liquides : 10 cl d’huile d’olive, jus d’un demi-citron, 3 c. à soupe d’eau de cuisson.

✅ Finition : 2 burratas de 125 g, 150 g de tomates cerises, roquette, pignons grillés.

Pourquoi les cuisiniers italiens ne noient jamais leurs pâtes d’été

Dans de vraies pâtes au pesto de roquette et burrata, la sauce ne déborde pas : les pâtes restent visibles, juste finement enrobées.

L’astuce, c’est l’émulsion huile / amidon / fromage : l’eau de cuisson amidonnée se mélange au parmesan et à l’huile d’olive. La burrata apporte ensuite le crémeux, sans aucune crème ajoutée.

Cuire, refroidir et assaisonner les pâtes comme en Italie

On démarre dans une grande casserole d’eau bien salée, cuisson 1 minute de moins que sur le paquet pour une texture vraiment al dente, puis on prélève une bonne louche d’eau de cuisson.

Après égouttage, surtout pas de rinçage : on étale les pâtes sur un grand plat avec un filet d’huile, on laisse tiédir 20 à 30 minutes en remuant de temps en temps pour éviter qu’elles collent.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire 400 g de tagliatelles dans l’eau salée, garder une louche d’eau de cuisson, égoutter, huiler légèrement et laisser refroidir sur un grand plat. Technique : Torréfier les pignons 3 à 4 minutes, puis mixer avec roquette, parmesan, ail, jus de citron et huile d’olive. Cuisson : Ajouter peu à peu 2 à 3 c. à soupe d’eau de cuisson chaude jusqu’à obtenir un pesto souple qui nappe la cuillère. Finition : Enrober les pâtes froides de pesto sans les noyer, ajouter tomates cerises et pignons grillés, puis déposer la burrata au moment de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Amidon des pâtes, huile d’olive et parmesan s’émulsionnent avec la burrata pour créer un nappage ultra crémeux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des tomates cerises rôties et quelques éclats de pistaches torréfiées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais rincer les pâtes ni ajouter de crème, et éviter de servir le plat glacé.

Le dressage : la burrata qui remplace la crème

Pour cette salade de pâtes à la burrata, poser le fromage à température ambiante sur les pâtes puis l’ouvrir à table.