Ce gratin sucré sauve vos pêches trop mûres (et vous évite l’erreur qui transforme tout en bouillie au four)
Cet été, un gratin de pêches à la fleur d’oranger a mis tout le monde d’accord à la maison, à partir de fruits trop mûrs promis au gâchis. Quelle simple astuce le rend si fondant sans jamais détremper le plat ?
Je ne fais plus que ce dessert avec mes pêches trop mûres : le gratin sucré à la fleur d’oranger qui a conquis ma tribu cet été
Sur le plan de travail, les pêches trop souples attendent, peau satinée, parfum capiteux qui embaume la cuisine. Plutôt que de les voir filer à la poubelle, on les glisse dans un gratin sucré qui sent la fleur d’oranger et l’amande, à mi-chemin entre clafoutis et flan.
Ce gratin de pêches à la fleur d’oranger aime justement les fruits très mûrs, juteux, un peu flapis. En moins de quinze minutes, on obtient un grand plat familial, doré sur les bords, ultra fondant au centre. La clé ? Une méthode simple pour éviter le gratin qui rend de l’eau.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 4 à 5 pêches jaunes très mûres, 80 g de poudre d’amandes, 80 g de farine
- ✅ 80 g de sucre, 4 œufs, 1 pincée de sel
- ✅ 400 ml de lait ribot, 45 ml de fleur d’oranger, 1 c. à café de vanille
- ✅ 30 g de beurre fondu, 2 à 3 c. à soupe d’amandes effilées, un peu de beurre pour le moule
Pourquoi ce gratin de pêches à la fleur d’oranger sauve toutes les pêches trop mûres
Ce dessert fonctionne là où beaucoup de gâteaux échouent : avec des pêches trop mûres très juteuses. La poudre d’amandes boit le surplus de jus, le lait ribot apporte du moelleux, et l’appareil enveloppe les quartiers de pêche sans les écraser.
Résultat : un gratin sucré fondant mais qui se tient à la découpe. On sert des carrés nets, fruits confits, parfum de fleur d’oranger et de vanille, sans soupe au fond du plat.
L’appareil à gratin qui rappelle le clafoutis, en plus fondant
On commence par fouetter œufs et sucre pour obtenir un mélange mousseux, puis on ajoute farine, poudre d’amandes et sel. On délaie avec le lait ribot, avant d’incorporer beurre fondu, vanille et fleur d’oranger. Pendant ce temps, les pêches coupées en gros morceaux peuvent dégorger dix minutes dans une passoire ; le fond du plat, beurré, est saupoudré de poudre d’amandes.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Éplucher si besoin les pêches, les couper en gros quartiers, réserver.
- Technique : Fouetter œufs et sucre, ajouter farines, amandes, sel, puis le lait ribot.
- Cuisson : Incorporer beurre, vanille, fleur d’oranger ; verser sur les pêches dans le plat beurré.
- Finition : Cuire 40 min à 180 °C, laisser refroidir puis réfrigérer au moins 3 h.
Variantes de saison et idées anti-gaspi autour de ce gratin sucré
On garde la même base pour abricots très mûrs, nectarines ou mélange pêches et fruits rouges : par œuf, 20 g de sucre, farine et amandes, 100 ml de lait.
En bref
- 🍑 Cet été, ce gratin de pêches à la fleur d’oranger transforme les pêches trop mûres en dessert familial ultra fondant et anti-gaspi.
- 🔥 Une base type clafoutis, parfumée au lait ribot et à la vanille, enveloppe les fruits juteux pour un gratin sucré qui se tient.
- 🥄 Entre gestion du jus des pêches et temps de repos au frais, une méthode précise évite la soupe au fond du plat.
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