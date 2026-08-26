Ce gratin sucré sauve vos pêches trop mûres (et vous évite l’erreur qui transforme tout en bouillie au four)

Cet été, un gratin de pêches à la fleur d’oranger a mis tout le monde d’accord à la maison, à partir de fruits trop mûrs promis au gâchis. Quelle simple astuce le rend si fondant sans jamais détremper le plat ?

Je ne fais plus que ce dessert avec mes pêches trop mûres : le gratin sucré à la fleur d’oranger qui a conquis ma tribu cet été

Sur le plan de travail, les pêches trop souples attendent, peau satinée, parfum capiteux qui embaume la cuisine. Plutôt que de les voir filer à la poubelle, on les glisse dans un gratin sucré qui sent la fleur d’oranger et l’amande, à mi-chemin entre clafoutis et flan.

Ce gratin de pêches à la fleur d’oranger aime justement les fruits très mûrs, juteux, un peu flapis. En moins de quinze minutes, on obtient un grand plat familial, doré sur les bords, ultra fondant au centre. La clé ? Une méthode simple pour éviter le gratin qui rend de l’eau.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 à 5 pêches jaunes très mûres, 80 g de poudre d’amandes, 80 g de farine

✅ 80 g de sucre, 4 œufs, 1 pincée de sel

✅ 400 ml de lait ribot, 45 ml de fleur d’oranger, 1 c. à café de vanille

✅ 30 g de beurre fondu, 2 à 3 c. à soupe d’amandes effilées, un peu de beurre pour le moule

Pourquoi ce gratin de pêches à la fleur d’oranger sauve toutes les pêches trop mûres

Ce dessert fonctionne là où beaucoup de gâteaux échouent : avec des pêches trop mûres très juteuses. La poudre d’amandes boit le surplus de jus, le lait ribot apporte du moelleux, et l’appareil enveloppe les quartiers de pêche sans les écraser.

Résultat : un gratin sucré fondant mais qui se tient à la découpe. On sert des carrés nets, fruits confits, parfum de fleur d’oranger et de vanille, sans soupe au fond du plat.

L’appareil à gratin qui rappelle le clafoutis, en plus fondant

On commence par fouetter œufs et sucre pour obtenir un mélange mousseux, puis on ajoute farine, poudre d’amandes et sel. On délaie avec le lait ribot, avant d’incorporer beurre fondu, vanille et fleur d’oranger. Pendant ce temps, les pêches coupées en gros morceaux peuvent dégorger dix minutes dans une passoire ; le fond du plat, beurré, est saupoudré de poudre d’amandes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher si besoin les pêches, les couper en gros quartiers, réserver. Technique : Fouetter œufs et sucre, ajouter farines, amandes, sel, puis le lait ribot. Cuisson : Incorporer beurre, vanille, fleur d’oranger ; verser sur les pêches dans le plat beurré. Finition : Cuire 40 min à 180 °C, laisser refroidir puis réfrigérer au moins 3 h.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min de prép 🔍 Le secret de l’expert Lait ribot, poudre d’amandes et repos au frais travaillent ensemble : ils absorbent le jus, affinent la texture et fixent les arômes de fleur d’oranger dans tout le gratin. ✨ Le twist gourmand : Pour le service, ajouter un filet de miel de lavande et quelques zestes de citron finement râpés. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais enfourner des pêches détrempées sans les avoir égouttées ni protégé le fond du plat avec de la poudre d’amandes.

Variantes de saison et idées anti-gaspi autour de ce gratin sucré

On garde la même base pour abricots très mûrs, nectarines ou mélange pêches et fruits rouges : par œuf, 20 g de sucre, farine et amandes, 100 ml de lait.