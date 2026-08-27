Potager : si vos courgettes meurent dès fin août, ces 5 gestes peuvent les faire produire jusqu’en automne

Fin août, vos pieds de courgettes semblent épuisés et les fruits se font rares au potager. Pourtant, quelques gestes ciblés peuvent prolonger la récolte bien après l’été.

Fin août, le scénario se répète : en juillet, les pieds de courgettes débordaient de fleurs, et soudain le feuillage blanchit, les tiges mollissent, les récoltes s’espacent. Sous les grandes feuilles, quelques fruits géants se cachent, preuve que le potager d’été a pris un coup de mou.

Pourtant, un plant bien conduit vit quatre à six mois et peut produire bien après les vacances. Avec quelques ajustements et un peu d’anticipation, il devient possible de remplir le panier de courgettes jusqu’aux gelées d’automne. Voici comment organiser ces cinq gestes clés.

Pourquoi vos courgettes s’essoufflent dès la fin de l’été

Un pied de courgette a un cycle court : son pic de production dure à peine huit à dix semaines, puis la plante s’épuise. Lorsqu’on laisse grossir plusieurs fruits jusqu’au stade « massue », pleins de graines, elle reçoit le message que sa mission est accomplie et cesse de fleurir. En fin d’été, l’oïdium recouvre les feuilles d’un voile blanc, les nuits deviennent humides et fraîches, les pollinisateurs se font rares : autant de freins supplémentaires pour les récoltes d’automne.

Trois gestes malins pour relancer vos plants en fin d’été

Nous avons tous déjà vu un pied crouler sous les feuilles puis se vider d’un coup de ses fruits. Pour limiter ce trou d’air, un second semis fin juin ou début juillet, avec des variétés précoces, offre une « seconde vague » de plants en pleine forme en septembre. Sur tous les pieds, un passage tous les deux jours pour cueillir des courgettes de 15 à 20 cm empêche l’arrêt de production. Au retour des vacances, on commence toujours par tout récolter, même les fruits géants, puis on coupe les feuilles basses les plus blanches afin d’aérer le cœur et freiner la maladie.

Échelonner les semis pour des plants jeunes.

Récolter petit et très régulièrement.

Enlever les feuilles gravement atteintes.

Maintenir un sol frais avec paillage .

. Mettre les plants à l’abri du froid.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte +3 à +6 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ces cinq gestes agissent sur le rythme naturel du plant, sa santé et le climat autour des pieds, ce qui prolonge la fructification sans traitement lourd. 💡 Le petit plus : Installer le paillage avant d’arroser retient l’humidité plus longtemps et limite les arrosages de fin de saison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser plusieurs grosses courgettes mûrir sur le plant tout en arrosant souvent en surface : la plante s’arrête de produire et le feuillage s’abîme plus vite.

Chouchouter l’automne : fleurs fécondées et froid sous contrôle

En septembre, les abeilles se font discrètes et la pollinisation manuelle devient un vrai plus : le matin, on prélève le pollen d’une fleur mâle, portée par une tige fine, pour le déposer au cœur d’une fleur femelle, gonflée comme une mini-courgette. Dans le même temps, les arrosages se sont espacés mais restent profonds, toujours au pied. Un épais tapis de paille ou de feuilles mortes garde la chaleur, et un voile d’hivernage posé sur quelques arceaux protège les plants dès que les nuits descendent sous 10 °C.