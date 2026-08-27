Ces feuilles de ce légume racine que les Français jettent encore : les maraîchers en font un plat complet en 5 minutes

Sur les étals français, les maraîchers gardent désormais les feuilles de betterave au lieu de les couper. Que cachent ces fanes dans l’assiette et contre le gaspillage ?

Sur les marchés de fin d’été, les bottes de betteraves attirent l’œil. Bulbes bien ronds, feuilles larges vert foncé veinées de pourpre. Ce feuillage, que l’on faisait autrefois couper avant de payer, a longtemps fini au compost sans même passer par la cuisine.

Avec la montée de la cuisine anti‑gaspillage, les maraîchers ont changé de regard. Ils gardent désormais les feuilles de betterave comme un légume à part entière, riche et gratuit. Reste à voir ce qu’ils en font et comment imiter leurs gestes chez soi.

Pourquoi les maraîchers ne jettent plus les feuilles de betterave

Pendant des années, les producteurs ont arraché les fanes avant la vente, persuadés qu’elles ne servaient qu’aux animaux ou au compost. Dans les campagnes pourtant, nos grands-mères les avaient déjà sautées à la poêle, exactement comme des épinards, sans rien gaspiller du légume. Avec la vague de cuisine anti‑gaspillage, ce bon sens paysan est revenu en force sur les étals.

Aujourd’hui, en circuit court, une botte de betteraves se présente feuilles comprises, signe de fraîcheur. Ces fanes au goût légèrement terreux, proche des blettes, concentrent fer, vitamines A, C, E et K, fibres, potassium et caroténoïdes, utiles à la vision, au cœur et aux défenses naturelles.

Bien choisir, conserver et préparer les fanes comme un pro

Nous avons tous déjà coupé les fanes au-dessus de l’évier avant de mettre les bulbes au frais. Les maraîchers, eux, examinent d’abord le feuillage : il doit être bien vert, ferme, sans taches jaunes ni zones flétries. Une botte molle signale un légume qui a trop attendu.

Dès le retour du marché, les producteurs séparent racines et feuillage. À la maison, on fait pareil : betteraves d’un côté, feuilles de betterave dans un linge humide au bac à légumes. Non lavées, elles se gardent deux à trois jours. Au moment de cuisiner, on rince, on sépare tiges et feuilles, puis on les traite comme des épinards. Comme elles sont très riches en vitamine K, un avis médical s’impose en cas de traitement anticoagulant.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain économique 1 plat par botte 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les feuilles cuisent vite, nourrissent et remplacent les épinards. 💡 Le petit plus : Préparer un pesto de fanes et le congeler en portions. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser les feuilles sur la racine ou les surcuire.

Recettes express des maraîchers pour sublimer les fanes

La règle d’or des maraîchers tient en une phrase : les fanes de betterave se cuisinent comme des épinards. Dans une poêle, on fait revenir une gousse d’ail dans un peu d’huile d’olive, on ajoute les tiges en petits tronçons, puis les feuilles. Elles ont sauté trois à cinq minutes à feu vif, gardent leur vert brillant et prennent simplement sel, poivre, muscade, citron ou crème.

Dans les cuisines de ferme, ces fanes ont déjà joué tous les rôles. Elles se glissent dans une quiche ou une tarte salée, s’invitent dans une omelette, épaississent un velouté avec pomme de terre et oignon, ou deviennent un pesto mixé avec noix, parmesan et huile d’olive. D’ailleurs, une poêlée relevée au piment d’Espelette accompagne très bien œuf mollet ou poisson blanc, et ce réflexe finit par s’étendre aux fanes de carottes, de radis ou de navets.