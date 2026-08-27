Taches blanches sur vos courgettes : ne refaites pas ce geste que mon voisin a payé par la fin de sa récolte

Fin août, deux voisins voient les mêmes taches blanches envahir leurs courgettes au potager. L’un arrache tout, l’autre tente autre chose et prolonge sa récolte.

Fin août, un voile farineux a envahi les feuilles du potager. En voyant ces taches blanches sur feuilles de courgette, le voisin a paniqué : pour lui, la maladie allait tout ravager. En deux coups de bêche, il a arraché ses plants et rempli la brouette.

De l’autre côté de la clôture, sa voisine a gardé ses plants, pourtant tout aussi tachés. Trois semaines plus tard, elle récoltait encore des courgettes tous les deux jours. La différence venait moins de la maladie que de la manière de réagir.

Le jour où le voisin a tout arraché… et a perdu ses dernières courgettes

Ce voile poudreux, c’est le fameux oïdium, surnommé « le blanc ». Le champignon colonise surtout les feuilles en petites taches rondes qui s’agrandissent puis se rejoignent. Les fruits, eux, ne sont pas touchés directement : les courgettes déjà formées continuent à grossir tant qu’il reste quelques feuilles bien vertes.

Autre piège : certaines variétés ont des marbrures argentées régulières et lisses, simplement décoratives. Le test est rapide : passer un doigt sur la zone claire. Si une poudre blanche reste sur la peau, c’est de l’oïdium ; si la feuille est nette, ce n’est pas une maladie.

Taches blanches sur les feuilles de courgette : les bons réflexes pour sauver la récolte

Nous avons tous déjà eu ce réflexe de panique : arracher ce qui semble malade « pour ne pas tout contaminer ». Sur un plant adulte en fin d’été, ce geste coupe surtout net la récolte. Mieux vaut supprimer seulement les feuilles les plus atteintes pour éclaircir le pied et laisser l’air circuler.

Ce nettoyage limite la source de spores tout en gardant autour des fruits une couronne de feuilles vertes : il a permis à la voisine de remplir son panier plus longtemps. D’ailleurs, un détail change la suite de la saison : arroser uniquement au pied, sans jamais détremper le feuillage, surtout par temps chaud.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Semaines de récolte gagnées 2 à 3 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En gardant les pieds et en coupant seulement les feuilles très atteintes, on garde assez de feuillage sain pour finir de nourrir les fruits déjà formés. 💡 Le petit plus : Ajouter un paillage épais au pied aide aussi à garder le sol frais et régulier. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arracher les plants dès les premières taches blanches ou continuer à arroser tout le feuillage en plein soleil.

À quel moment arracher les courgettes devient vraiment une bonne idée

Arracher a tout de même sa place, mais bien plus tard que la première tache blanche. Le vrai signal à surveiller, c’est l’effondrement global du plant. Avant de sortir la bêche, trois questions suffisent.

le feuillage est-il encore majoritairement vert ?

y a-t-il des fleurs femelles ?

a-t-on cueilli des courgettes cette semaine ?

Si tout est sec, qu’aucun nouveau fruit ne se forme et qu’aucune courgette n’a été cueillie depuis une semaine, le pied a épuisé ses réserves : l’arracher libère alors la place pour une culture d’automne, sans perte réelle. Tant qu’il reste du vert et quelques fleurs, un éclaircissage du feuillage et un arrosage maîtrisé suffisent souvent à gagner deux ou trois semaines de récolte.