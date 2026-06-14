Tomates en canicule : ce geste sur le feuillage et l’arrosage que les anciens évitaient ruine votre récolte

En pleine canicule, vos tomates s’affaissent et les feuilles s’enroulent, vous hésitez entre tailler et arroser plus. Et si l’arrosage tomates canicule se jouait surtout sous terre ?

Les après-midis à 35 °C, les tomates baissent la tête, les feuilles s’enroulent et l’on a envie de tout couper, tout arroser. Pourtant, les anciens laissaient leurs plants touffus, sans les déplumer ni les noyer à l’arrosoir. Leur secret n’avait rien de magique : ils savaient que le feuillage est l’armure des fruits en plein cagnard.

Comprendre ce que font réellement les feuilles change tout à l’arrosage tomates canicule. Entre enroulement “normal”, vraie maladie et gestion de l’eau en profondeur, quelques gestes simples ont déjà sauvé bien des récoltes.

Feuilles fatiguées ou enroulées : quand il ne faut surtout pas paniquer

En début d’été, les feuilles de tomate se sont souvent recourbées vers le haut en fin de journée, tout en restant vertes et souples. L’INRAE, via la plateforme Ephytia, décrit ce fameux enroulement physiologique comme un réflexe de survie fréquent : la plante réduit la surface exposée au soleil et limite sa transpiration, sans cesser de nourrir les fruits.

On commence à s’inquiéter seulement si ces feuilles se sont enroulées durablement en s’éclaircissant ou en jaunissant, avec une plante qui nanifie et ne fructifie plus. Là, on pense viroses (TYLCV, ToLCNDV) transmises par l’aleurode Bemisia tabaci, ou à un vrai mildiou quand des taches huileuses et un duvet blanc sont apparus après un orage chaud.

En canicule, oublier la douche quotidienne et arroser en profondeur

Nous avons tous déjà couru avec l’arrosoir chaque soir “pour les aider”. En réalité, au-delà de 30–32 °C, la tomate a fermé une partie de ses stomates, elle a ralenti sa photosynthèse et l’eau versée sur une terre brûlante s’est surtout évaporée en surface. Résultat : racines restées dans les premiers centimètres, plants chroniquement en stress hydrique.

Les pros ont plutôt adopté deux ou trois arrosages copieux par semaine, tôt le matin, en visant la base du pied uniquement. Mieux vaut un sol bien paillé, un apport profond qui pousse les racines vers le frais, et des engrais plus riches en potassium qu’en azote, comme le confirment les travaux du projet européen TomRes sur la résistance au stress combiné.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps 2 à 3 fois moins d’arrosages Pourquoi ça fonctionne ? Feuillage intact, arrosage profond (type ollas ou pot enterré) et paillage créent une réserve fraîche au niveau des racines, tout en gardant les feuilles sèches et actives pour nourrir les fruits. Le petit plus : ajouter un léger voile d’ombrage aux heures les plus brûlantes protège encore mieux les grappes exposées. À NE JAMAIS FAIRE : tailler sévèrement le feuillage et arroser en pluie sur les feuilles pendant la canicule, un duo qui ouvre la porte au mildiou et aux coups de soleil sur les fruits.

La méthode des anciens : pot enterré, paillage et feuilles gardées

Les jardiniers d’autrefois ont souvent enterré un vieux pot en terre cuite non émaillée entre plusieurs pieds. Par capillarité, l’argile microporeuse a diffusé l’eau en douceur au niveau des racines, permettant d’économiser jusqu’à 50 à 70 % d’eau par rapport à un arrosage en surface et d’espacer les remplissages à deux fois par semaine, même sous grosses chaleurs.

Associé à un paillage épais, ce système limite les à-coups d’humidité, réduit les fruits fendus et laisse le feuillage jouer pleinement son rôle de parasol. Pour suivre la voie des anciens en période de canicule, quelques repères suffisent :

garder les feuilles au-dessus des grappes, ne supprimer que celles qui touchent le sol ;

arroser tôt le matin, en profondeur, jamais sur le feuillage ;

installer un pot enterré ou des oyas près des pieds les plus exposés ;

maintenir un paillage continu pour protéger le sol et les racines.