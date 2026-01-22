Crédence carrelée : ce que posent désormais les cuisinistes en 2026 (à connaître avant de refaire votre cuisine)

Vous trouvez votre cuisine impeccable sur le papier, mais quelque chose cloche visuellement sans que vous sachiez dire quoi ? En 2026, beaucoup de cuisinistes pointent du doigt le même coupable discret : la petite bande de carrelage au-dessus du plan de travail, cette crédence carrelée que l’on posait presque par réflexe.

Alors que l’on cherche des pièces plus chaleureuses, calmes pour l’œil et faciles à vivre, cette bande de carreaux quadrillée apparaît soudain très datée. Les designers libèrent désormais le mur, misent sur des surfaces continues ou des murs techniques lavables. Et là, tout change.

Crédence carrelée : pourquoi les cuisinistes la boudent en 2026

Dans une cuisine ouverte, la crédence en petits carreaux découpe le mur, arrête le regard et rappelle le côté laboratoire. Les joints qui s’encrassent finissent par trahir l’âge de la pièce, même avec des meubles récents. "Ce qu’on laisse derrière en 2025, ce sont les cuisines trop modernes, trop froides", résume Sarah Brown, designer d’intérieur basée à Carignan, dans une interview accordée à Salut Bonjour. Les nouvelles cuisines doivent rester pratiques, mais surtout apaisantes.

Sa consœur va dans le même sens : "Qu’on aime un style classique, champêtre ou moderne, dans tous les cas, ça doit être très épuré", estime quant à elle sa consœur, Mélyssa Robert, établie à Mirabel. Les cuisinistes prolongent donc la couleur du séjour sur le mur de la cuisine, sans rupture, ou se contentent d’une petite remontée de plan de travail. Résultat : un volume plus lisible, une impression de plafond plus haut et, au passage, adieu la corvée de joints à récurer.

Peintures techniques et enduits minéraux : le nouveau mur de cuisine

Longtemps jugé impensable, le mur simplement peint derrière l’évier ou la plaque fait désormais partie des solutions favorites. Les fabricants ont mis au point des peintures lessivables spécifiques cuisine, hydrofuges et ultra résistantes aux graisses. En ton sur ton avec les façades pour un effet bloc ou dans des teintes toutes douces - beige sablé, vert de gris, terracotta sourde - elles offrent une surface parfaitement lisse où la lumière glisse sans accroc. Pour les zones très sollicitées, certains pros ajoutent juste une fine plaque de verre trempé presque invisible.

Pour ceux qui veulent plus de matière, les enduits minéraux ont la cote. Microciment, béton ciré mural, chaux modernisée ou tadelakt dessinent un mur continu, légèrement nuagé, sans un seul joint à l’horizon. Une fois protégés par un vernis mat ou satiné, ces revêtements deviennent étanches et très faciles à nettoyer à l’éponge. L’aspect artisanal réchauffe l’atmosphère et colle parfaitement à l’envie d’une déco plus lente et plus sensorielle.

Pierre, céramique XXL ou verre : la crédence devient un bloc architectural

Dans les projets plus haut de gamme, la tendance est à la "crédence-bloc" : le plan de travail remonte sur le mur en une seule dalle de pierre naturelle, de quartz ou de grès cérame XXL. Veines douces de marbre, quartzites beiges, décors pierre frittée créent un effet monolithique très chic, sans rupture ni petite découpe de carreaux. Comptez environ 50 à 100 €/m² pour un grès cérame grand format, quand un microciment posé tourne autour de 100 à 180 €/m² et qu’un marbre naturel dépasse souvent 100 €/m².

Autres chouchous des cuisinistes : l’inox façon cuisine de chef, qui réfléchit la lumière tout en résistant à la chaleur, et le verre trempé ou laqué, extra-clair ou légèrement fumé, d’une grande simplicité d’entretien. Pour ceux qui tiennent aux carreaux, seules les versions artisanales restent vraiment désirables en 2026 : zelliges irréguliers, céramiques mates aux couleurs épicées et joints ton sur ton, utilisés sur un pan bien dessiné plutôt qu’en petit bandeau automatique.