Fenêtres PVC qui ruissellent : ces trois petits trous que les menuisiers contrôlent pour éviter la moisissure

Vitres trempées au réveil, joints noircis, appuis gonflés : pour les menuisiers, la clé se cache souvent dans trois trous discrets sous vos fenêtres PVC. Que révèlent vraiment ces fentes de drainage quand on y regarde de près ?

Avant de ranger ses outils, un menuisier fait toujours le même geste discret : il se penche vers le bas de la fenêtre PVC et inspecte trois minuscules trous alignés sur le rail extérieur. Ce contrôle ne relève pas de la maniaquerie, mais d’une vraie obsession pour l’humidité.

Car ces jours où l’on se réveille avec les vitres ruisselantes, les appuis trempés et parfois un début de moisissure, la cause n’est pas toujours une mauvaise isolation. Souvent, tout se joue dans ces trois petits orifices que presque personne ne regarde… alors qu’ils décident du sort de la condensation.

Pourquoi vos fenêtres PVC condensent… alors qu’elles sont bien isolées

La règle est simple : quand l’air chaud et humide de la maison touche une surface froide, l’eau se transforme en gouttelettes. C’est ce qui se passe sur une vitre en hiver. Les fenêtres en PVC sont pourtant de bonnes isolantes, et près de 60 % des maisons françaises en sont équipées.

Pourtant, si l’humidité s’accumule dans le cadre lui-même, la base de la fenêtre reste froide et mouillée. Résultat : buée tenace, flaques sur l’appui, joints qui noircissent. L’ennemi ne vient alors pas de la qualité du vitrage, mais d’un minuscule défaut d’évacuation de l’eau.

Les trois petits trous en bas du cadre : le système de drainage caché des fenêtres PVC

Sur la partie basse du dormant, côté extérieur, se cachent trois petites ouvertures appelées trous de drainage fenêtre PVC ou fentes de drainage. Le rail inférieur agit comme une gouttière : il récupère l’eau de pluie qui glisse sur la vitre et les petites infiltrations dans le cadre, puis l’envoie dehors par ces orifices. Tant que le passage est libre, l’eau disparaît en quelques secondes, sans laisser de trace.

Quand ces trous se bouchent (poussière, feuilles, insectes, résidus de peinture ou de mastic), l’eau stagne dans le profilé, remonte vers l’intérieur et entretient une zone froide et humide. C’est là que la condensation s’installe. Un test simple permet de vérifier : verser un petit verre d’eau dans le rail bas côté intérieur et observer. Si l’eau ressort vite par les fentes dehors, tout va bien. Si elle stagne ou déborde dedans, les orifices sont à déboucher avec un fil de fer souple ou une petite brosse, puis à rincer à l’eau claire.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité & confort Appuis secs, vitres moins ruisselantes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ces petits trous sont conçus pour évacuer l’eau qui pénètre inévitablement dans le cadre PVC. Quand ils sont bouchés, l’eau stagne, refroidit la base de la fenêtre et remonte vers l’intérieur, ce qui entretient condensation et moisissures. En les débouchant, on rétablit le circuit d’évacuation prévu par le fabricant : l’eau repart dehors au lieu de rester prisonnière dans la menuiserie. 💡 Le petit plus : faire le test du verre d’eau à chaque grand nettoyage de vitres, au printemps et à l’automne : c’est rapide, visuel et cela rassure toute la famille sur le bon état des fenêtres. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : boucher volontairement ces trous avec du silicone, de la mousse ou de la peinture épaisse en pensant mieux isoler : on transforme la fenêtre en piège à eau et on aggrave la condensation.

Le réflexe des menuisiers : un contrôle saisonnier qui évite la condensation

Les pros vérifient systématiquement ces fentes de drainage avant de quitter un chantier. À la maison, adopter le même réflexe deux fois par an suffit : un contrôle au début de l’automne, quand feuilles et débris s’accumulent, puis un autre après l’hiver. En profiter pour écouter si de l’eau clapote dans le cadre, observer les joints en partie basse et tester l’écoulement.

En parallèle, garder un air intérieur sain reste clé : aérer au moins deux fois par jour pendant 5 à 10 minutes, même en hiver, limite l’humidité qui se dépose sur les vitres. Avec des trous de drainage propres et une bonne aération, une fenêtre PVC peut assurer confort et clarté pendant plus de 30 ans. Un petit geste au bon endroit, pour un grand effet sur le quotidien.