Fenêtre PVC : ce test au verre d’eau que font les poseurs peut vous éviter murs imbibés et gros travaux

Une flaque sous le dormant suffit à alerter les poseurs : ils commencent par un verre d’eau dans le rail bas de la fenêtre PVC. Que révèle ce geste sur vos trous de drainage et les dégâts cachés derrière vos murs ?

Un matin de pluie, une petite flaque apparaît sous la fenêtre du salon. On pense tout de suite au vitrage, aux joints ou à une mauvaise pose. Pourtant, les poseurs commencent presque toujours par un geste déroutant : ouvrir la fenêtre PVC, verser un verre d’eau dans le rail bas, puis attendre en silence.

Ce test express ne doit rien au hasard. En quelques secondes, il révèle si les trous de drainage en bas du cadre font encore leur travail ou s’ils menacent de transformer le bas du mur en éponge. Entre infiltrations, moisissures et devis salés, ce petit verre d’eau peut vraiment tout changer.

Pourquoi les “petits trous” en bas de vos fenêtres PVC ne sont pas des défauts

Sur une fenêtre PVC (et même aluminium), le rail inférieur n’est pas qu’un simple support. C’est une rigole technique, appelée feuillure du dormant, qui récupère la pluie et la condensation venue de l’humidité intérieure. Cette eau est ensuite guidée vers de minuscules orifices percés à l’extérieur : les fameux trous dans les fenêtres PVC.

Ces orifices d’évacuation sont imposés par les normes européennes de drainage. Ils permettent à l’eau de sortir rapidement, au lieu de stagner dans le profilé comme dans une petite baignoire. Si ces sorties se bouchent, l’eau finit par remonter vers l’intérieur, attaquer les joints en caoutchouc (joints EPDM) et imbiber peu à peu placo, peinture et parquet.

Le test du verre d’eau : le geste express que les poseurs utilisent pour valider une pose

Fenêtre neuve, odeur de renfermé, tache sous l’appui… Dès qu’un doute apparaît, les pros dégainent le test. Fenêtre ouverte, on verse lentement un petit verre d’eau dans le rail bas, au centre de la rigole. Ensuite, on sort regarder les orifices de drainage sous la menuiserie PVC, parfois cachés par un petit capot.

Dans un système sain, l’eau jaillit dehors en quelques secondes, par plusieurs trous. Si elle stagne, s’écoule au compte-gouttes ou, pire, repart vers l’intérieur, le circuit est en souffrance. Souvent, la cause est toute bête : poussière compactée, insectes, terre, pollen, mousse verte après plusieurs hivers, voire peinture ou pare-tempête mal posé qui ont colmaté la sortie.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie potentielle 500 € et plus 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le test au verre d’eau reproduit en accéléré une grosse averse. Si le circuit de drainage est libre, l’eau suit naturellement la pente prévue vers l’extérieur. En cas de bouchon ou de défaut de pose, elle stagne ou reflue vers la pièce, ce qui révèle le problème bien avant l’apparition de flaques, de taches noires ou de murs gondolés. 💡 Le petit plus : profitez du test pour essuyer les rails, vérifier l’état des joints et mettre une micro-goutte de lubrifiant sur la quincaillerie… tout en prenant quelques photos du résultat. Ces images peuvent servir de preuve en cas de litige ou rassurer un futur acheteur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : boucher ou charger de silicone les orifices de drainage, ou les recouvrir de peinture : l’eau n’a alors plus aucune issue et finit dans vos murs et votre parquet.

Comment interpréter le résultat : le code couleur des pros

Si l’eau s’évacue vite et dehors, feu vert : un simple entretien annuel des menuiseries PVC suffit. Un coup de coton-tige ou de cure-pipe dans chaque trou, un nettoyage doux, et les joints restent souples, sans moisissures ni odeurs de renfermé.

Écoulement lent ou refoulement vers l’intérieur, c’est orange ou rouge. Il faut déboucher avec des outils souples, jamais avec un tournevis ni au nettoyeur haute pression, qui abîmeraient le PVC et les joints. Si, malgré tout, une fenêtre récente laisse encore passer l’eau et que des taches apparaissent, le problème peut venir de la pose elle-même : une infiltration rend la fenêtre impropre à sa destination, ce qui relève de l’assurance décennale du poseur. D’où l’intérêt de garder factures… et vidéos de ce fameux verre d’eau.