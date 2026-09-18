Courgettes toute l’année : ce secret de jardinier pour bien planter, conserver et ne plus les voir pourrir au frigo

En été, les jardins français croulent sous les courgettes avant que le vide ne s’installe sur les étals. Comment quelques choix de variétés, de culture et de conservation changent tout ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Cucurbita pepo 🌸 Nom courant Courgette 📏 Dimensions Plante de 40 à 80 cm de haut pour 1 à 1,5 m d’envergure (plus de 2 m pour les variétés coureuses) ☀️ Exposition Plein soleil, emplacement chaud et abrité du vent ❄️ Rusticité 0 °C (plante gélive, cultivée en annuelle) 🍂 Feuillage Caduc

Les paniers débordent, les gratins s’enchaînent… puis, d’un coup, plus rien. La saison de la courgette passe à toute vitesse, et une bonne partie de la récolte finit parfois molle au fond du bac à légumes. Pourtant, les jardiniers malins ont un secret bien rôdé pour transformer ce pic d’abondance en réserve d’hiver.

En France, ce légume d’été se récolte surtout de mai à octobre, avec un cœur de saison en plein été. Riche en eau (environ 95 %) et très légère, elle se conserve mal si on la traite comme une pomme de terre. Entre calendrier de plantation, choix des variétés et manières de conserver les courgettes, tout se joue sur quelques gestes simples, mais précis.

Planter malin et choisir les bonnes variétés pour étaler la saison

La culture commence au printemps : semis d’avril à mai, puis mise en place fin mai, quand le sol dépasse régulièrement 15 °C et que les gelées ne sont plus qu’un souvenir. Cinquante à soixante jours plus tard, les premiers fruits arrivent. En espaçant trois petits semis de deux semaines, on a décalé les récoltes jusqu’en septembre, sans se retrouver noyé sous les kilos en plein juillet.

Côté variétés, les jardiniers combinent souvent une valeur sûre comme la Verte non coureuse des Maraîchers, très productive, une Ronde de Nice pour les farcis, une courgette jaune pour la couleur, et une ‘Costata Romanesca’ à chair plus ferme, qui supporte mieux la congélation. Récoltées jeunes, autour de 15 à 20 cm, les courgettes restent savoureuses et la plante continue de produire.

Ces petites erreurs qui ruinent la récolte… et la conservation

Nous avons tous déjà planté trop tôt “par impatience” : sol froid, semis qui stagnent, racines qui pourrissent. Même scénario avec l’arrosage irrégulier ou sur le feuillage, qui fatigue la plante et favorise l’oïdium. Et quand les insectes se font rares, les fleurs ne sont pas fécondées ; un simple coup de pinceau entre fleurs mâles et femelles a souvent sauvé la récolte.

Côté stockage, le réflexe frigo fait plus de mal que de bien. En dessous de 7 °C, la chair se pique de taches translucides et la courgette s’affaisse en quelques jours. Les jardiniers la gardent non lavée, avec 2 cm de queue, en une seule couche dans un cellier ou une buanderie à 8‑10 °C : elle tient alors 10 à 14 jours, contre 5 à 6 dans le bac à légumes. Si une courgette a un goût franchement amer, l’Anses rappelle qu’il faut la recracher et la jeter à cause des cucurbitacines toxiques.

Congélation, bocaux, séchage : le trio gagnant pour en manger toute l’année

Pour le long terme, la congélation change tout à condition de gérer l’eau. Les courgettes râpées sont salées (1 cuillère à café pour 500 g), laissées à dégorger 20 minutes puis pressées à pleines mains : on retire facilement 15 cl d’eau par fruit moyen. En sachets plats de 250 g, elles se gardent environ neuf mois et filent ensuite dans cakes, galettes ou soupes. Pour des rondelles, un blanchiment de 2 à 3 minutes dans l’eau bouillante, suivi d’un bain glacé et d’une congélation à plat, évite l’effet “éponge grise”.

Les bocaux au vinaigre (moitié eau, moitié vinaigre, 3 minutes de frémissement puis séchage, avant de couvrir entièrement d’huile) se gardent jusqu’à un an à l’abri de la lumière.

Le séchage en rondelles de 3 mm, 8 à 10 heures à 50 °C, donne des chips de courgette à stocker en bocaux hermétiques et à réhydrater 20 minutes dans un bouillon chaud.

Les grosses courgettes de 40 cm, à peau durcie, se conservent 6 à 8 semaines dans un local frais et sec et deviennent parfaites en gratins et farcis d’hiver.

Un couvercle bombé, une odeur douteuse, une huile rance sur un bocal de courgettes : on jette sans goûter. Avec ces réflexes de jardinier, la saison ne s’arrête plus en octobre, elle se prolonge discrètement jusque dans les plats réconfortants de février.