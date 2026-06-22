Canicule : j’ai paillé mes tomates avec de la tonte fraîche, 3 jours après j’ai compris cette erreur fatale

En étalant ma tonte de gazon fraîche au pied des tomates en pleine canicule, je pensais les sauver de la soif. Trois jours plus tard, l’odeur et l’état du collet m’ont obligé à tout revoir.

En plein après‑midi de juillet, le thermomètre dépasse les 35 °C, la terre du potager se fendille et les pieds de tomates baissent la tête. Face à cette soif, une idée rassure beaucoup de jardiniers : étaler un paillage maison pour garder la fraîcheur.

Juste à côté, un tas de tonte de gazon encore tiède semble parfait : recyclage zéro déchet, sol couvert en quelques minutes. Pourtant, en pleine canicule, ce réflexe a déjà transformé de beaux rangs de tomates en scène de crime végétale… en seulement trois jours.

Canicule et tonte fraîche : quand le paillage se transforme en four

Sous une couche épaisse de tonte fraîche, l’herbe très humide se tasse, chasse l’air et commence à fermenter. Au cœur du tas, la température grimpe jusqu’à 60–70 °C alors qu’il fait déjà plus de 30 °C dehors : un véritable four plaqué sur les racines.

Cette fermentation anaérobie libère de l’ammoniac, de l’éthanol et des acides qui agressent la chimie du sol. Les radicelles brûlent, la vie souterraine recule, puis la tonte se fige en croûte presque imperméable : l’eau d’arrosage s’écoule sans vraiment atteindre les tomates.

Trois jours plus tard : signaux d’alerte au pied des tomates

Nous avons tous déjà cru bien faire avant de sentir que quelque chose cloche. Trois jours après un paillage à la tonte fraîche, le sol peut sentir l’ammoniac, l’herbe verte s’être changée en pâte brunâtre, et le collet rester luisant, presque boueux. Trois signaux doivent alors alerter :

odeur forte, piquante

couche verte devenue pâte marron

collet sombre ou ramolli

Dans ce cas, il faut retirer délicatement la tonte compactée, dégager un anneau de terre nue autour de chaque pied et aérer légèrement le sol. Un arrosage raisonnable termine le sauvetage ; si la base reste ferme, la tomate peut repartir, sinon la pourriture du collet a déjà gagné.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies d’eau 30 à 40 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La tonte bien sèche, posée en fine couche aérée autour des pieds, agit comme un isolant : elle freine l’évaporation, garde la fraîcheur et se décompose en humus nourrissant. 💡 Le petit plus : Ajouter un peu de paille ou de feuilles mortes au-dessus de la tonte sèche limite le tassement et améliore encore l’aération. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Étaler une couche épaisse de tonte fraîche collée contre la tige, surtout en canicule, provoque une fermentation brûlante et ouvre la porte à la pourriture du collet.

La bonne façon d’utiliser la tonte au pied des tomates

La solution n’est pas d’abandonner la tonte, mais de l’apprivoiser. Étaler l’herbe d’une pelouse non traitée en fine couche sur une bâche ou une allée pendant un à trois jours, jusqu’à ce qu’elle devienne plus claire et légère, permet de la transformer en paillis sec, qui ne chauffe plus autant.

Autour des tomates, on installe d’abord 2 à 3 cm de tonte bien sèche, éventuellement mélangée à un peu de paille, en laissant toujours quelques centimètres de terre nue autour de la tige. Ce tapis, complété au fil de l’été, réduit les besoins en eau de 30 à 40 % et protège les plants pendant les prochains épisodes de canicule.