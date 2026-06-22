Canicule : j’ai paillé mes tomates avec de la tonte fraîche, 3 jours après j’ai compris cette erreur fatale
En étalant ma tonte de gazon fraîche au pied des tomates en pleine canicule, je pensais les sauver de la soif. Trois jours plus tard, l’odeur et l’état du collet m’ont obligé à tout revoir.
En plein après‑midi de juillet, le thermomètre dépasse les 35 °C, la terre du potager se fendille et les pieds de tomates baissent la tête. Face à cette soif, une idée rassure beaucoup de jardiniers : étaler un paillage maison pour garder la fraîcheur.
Juste à côté, un tas de tonte de gazon encore tiède semble parfait : recyclage zéro déchet, sol couvert en quelques minutes. Pourtant, en pleine canicule, ce réflexe a déjà transformé de beaux rangs de tomates en scène de crime végétale… en seulement trois jours.
Canicule et tonte fraîche : quand le paillage se transforme en four
Sous une couche épaisse de tonte fraîche, l’herbe très humide se tasse, chasse l’air et commence à fermenter. Au cœur du tas, la température grimpe jusqu’à 60–70 °C alors qu’il fait déjà plus de 30 °C dehors : un véritable four plaqué sur les racines.
Cette fermentation anaérobie libère de l’ammoniac, de l’éthanol et des acides qui agressent la chimie du sol. Les radicelles brûlent, la vie souterraine recule, puis la tonte se fige en croûte presque imperméable : l’eau d’arrosage s’écoule sans vraiment atteindre les tomates.
Trois jours plus tard : signaux d’alerte au pied des tomates
Nous avons tous déjà cru bien faire avant de sentir que quelque chose cloche. Trois jours après un paillage à la tonte fraîche, le sol peut sentir l’ammoniac, l’herbe verte s’être changée en pâte brunâtre, et le collet rester luisant, presque boueux. Trois signaux doivent alors alerter :
- odeur forte, piquante
- couche verte devenue pâte marron
- collet sombre ou ramolli
Dans ce cas, il faut retirer délicatement la tonte compactée, dégager un anneau de terre nue autour de chaque pied et aérer légèrement le sol. Un arrosage raisonnable termine le sauvetage ; si la base reste ferme, la tomate peut repartir, sinon la pourriture du collet a déjà gagné.
La bonne façon d’utiliser la tonte au pied des tomates
La solution n’est pas d’abandonner la tonte, mais de l’apprivoiser. Étaler l’herbe d’une pelouse non traitée en fine couche sur une bâche ou une allée pendant un à trois jours, jusqu’à ce qu’elle devienne plus claire et légère, permet de la transformer en paillis sec, qui ne chauffe plus autant.
Autour des tomates, on installe d’abord 2 à 3 cm de tonte bien sèche, éventuellement mélangée à un peu de paille, en laissant toujours quelques centimètres de terre nue autour de la tige. Ce tapis, complété au fil de l’été, réduit les besoins en eau de 30 à 40 % et protège les plants pendant les prochains épisodes de canicule.
En bref
- 🌡️ En juillet, un jardinier paille ses tomates avec de la tonte de gazon fraîche en canicule et, trois jours plus tard, remarque des signes inquiétants.
- 🥀 Sous la couche de tonte, odeur d’ammoniac, pâte brunâtre et collet sombre annoncent une possible pourriture du collet et un stress sévère des racines.
- 🌱 Le récit bascule ensuite en mode pratique et détaille comment employer la tonte au pied des tomates sans les abîmer lors des futures canicules.
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