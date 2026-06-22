Vous pensez que juin est trop tard ? Ces 10 fleurs à planter vont transformer votre jardin en spectacle coloré cet été

Juin est là, votre massif fait grise mine et l’été approche à grands pas. Quelles fleurs à planter en juin peuvent encore transformer le jardin en feu d’artifice ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Cleome hassleriana 🌸 Nom courant Fleur araignée 📏 Dimensions 1,20 à 1,80 m de haut x 40 à 60 cm de large ☀️ Exposition Plein soleil ❄️ Rusticité 0 °C (annuelle gélive, ne supporte pas le gel) 🍂 Feuillage Caduc, vert, léger

Le printemps a filé, les rosiers ont pris de l’avance… et le massif au fond du jardin reste tristement nu. Bonne nouvelle : en juin, rien n’est joué. Le sol est enfin chaud, les journées sont longues, et certaines fleurs adorent ces conditions pour démarrer en trombe.

En misant sur des fleurs à planter en juin, rapides et généreuses, un jardin un peu timide se transforme en quelques semaines en tableau vivant. L’idée n’est pas de tout refaire, mais d’injecter des touches de couleurs bien choisies pour un effet “waouh” d’ici la fin de l’été.

Pourquoi juin peut encore métamorphoser le jardin

Les jardiniers parlent souvent de “retardataires de charme” pour ces annuelles semées tard, qui explosent quand le reste commence à fatiguer. En juin, les risques de gel sont derrière nous, les graines germent vite, et les jeunes plants ne subissent plus les caprices du printemps. C’est le moment parfait pour remplir les trous entre deux arbustes ou réveiller une terrasse un peu minérale.

D’ailleurs, cette saison lumineuse a un autre avantage : elle permet d’éviter certaines fleurs très toxiques pour les enfants et les animaux, comme la belladone, la digitale ou le laurier-rose, qui sont désormais signalées en jardinerie. Les dix plantes ci-dessous, elles, sont des classiques des jardins familiaux, choisies pour leur spectacle plutôt que pour le risque.

10 fleurs à planter en juin pour un spectacle coloré

Nous avons tous déjà regardé notre jardin en juin en se disant “c’est trop tard”. Ces dix compagnes prouvent l’inverse : elles aiment la chaleur, supportent les sols bien drainés et fleurissent en six à dix semaines seulement.

Fleur araignée ( Cleome hassleriana ) : haute, légère, très graphique.

) : haute, légère, très graphique. Tournesol du Mexique (Tithonia rotundifolia) : orange incandescent, irrésistible aux papillons.

Tournesol (Helianthus annuus) : le sourire jaune du jardin, même semé en juin.

Coréopsis (Coreopsis spp.) : pluie d’étoiles jaunes ou rouges, facile à vivre.

Cosmos (Cosmos bipinnatus) : nuage de fleurs roses ou blanches au feuillage plumeux.

Zinnia (Zinnia elegans) : grosses têtes froncées, parfaites en bouquets maison.

Rose d’Inde africaine (Tagetes erecta) : gros pompons crème à orangés qui tiennent tout l’été.

Souci (Calendula officinalis) : soleil doré, très rapide à fleurir.

Bleuet (Centaurea cyanus) : bleu intense, effet prairie chic.

Capucine (Tropaeolum majus) : en bordure ou grimpante, fleurs comestibles et pétillantes.

Bien les installer pour des massifs éblouissants tout l’été

Ces fleurs ont adoré la chaleur, mais pas la soif. Les semis ou jeunes plants ont été installés en fin de journée, dans un sol ameubli et arrosé en profondeur, puis entouré d’un paillage fin qui garde la fraîcheur. En cas de canicule, un léger ombrage les premiers jours a limité le coup de chaud.

Petit bonus : en coupant régulièrement les fleurs fanées des zinnias, soucis, cosmos ou coréopsis, on stimule de nouvelles floraisons jusqu’aux premières gelées. Associées par hauteurs et couleurs – tournesols et tithonias au fond, zinnias et cosmos au milieu, capucines et soucis en bordure – ces dix espèces transforment vraiment le jardin de juin en spectacle coloré, sans attendre l’année prochaine.

Sources Mon Jardin Ma Maison

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