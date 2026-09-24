Barbecue : si vos grilles sont rouillées chaque printemps, c’est ce réflexe avec la housse qu’il faut changer d’urgence

Votre barbecue ressort rouillé au printemps malgré sa housse et son abri de jardin ? Entre cendres, humidité piégée et bâche hermétique, un enchaînement précis le ronge tout l’hiver.

Au premier beau week-end de printemps, on soulève la housse avec impatience… et le choc : grilles piquées d’orange, cuve tachetée comme un vieux seau. Pourtant, tout l’hiver, le barbecue est resté bien emballé, à l’abri de la pluie.

Ce scénario n’a rien d’une malédiction météo, il suit une logique très simple : sous la housse, l’air humide, les cendres et la graisse ont travaillé en silence. Et c’est moins la housse qu’il faut changer que nos réflexes de remisage.

Pourquoi votre barbecue rouille alors qu’il est bien protégé

La rouille adore un trio gagnant : métal, oxygène et humidité durable. À l’air libre, même sous les averses, l’acier sèche entre deux éclaircies. Sous une bâche plastique hermétique, l’air reste immobile et l’humidité relative dépasse facilement les 60 % pendant des semaines.

Chaque fin de journée douce, l’air plus chaud et humide rencontre une cuve devenue froide : de fines gouttes se forment sur l’acier, comme sur une bouteille sortie du frigo. La nuit suivante recommence, et ainsi tout l’automne, sans que le métal ne sèche vraiment.

Les gestes de fin de saison qui piquent la cuve en silence

Nous avons tous refermé le couvercle après les dernières brochettes, tiré une housse jusqu’au sol et poussé le barbecue au fond du garage. À l’intérieur, les grilles restent grasses, parfois encore tièdes, et la cuve garde un lit de cendres de bois bien tassées.

Or ces cendres ne sont pas inertes : elles sont hygroscopiques, retiennent l’eau et, chargées en sels alcalins, créent une petite solution corrosive. Au moindre film d’eau, cette soupe attaque le fond de cuve et les soudures. Pire, elles peuvent rester incandescentes à plus de 200 °C pendant plus de 24 heures.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Tranquillité d’esprit Tout l’hiver 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On supprime d’abord cendres, graisses et humidité, puis on range le métal bien sec sous une housse qui laisse l’air circuler : sans eau stagnante, la rouille n’a plus de carburant. 💡 Le petit plus : Remplacer la bâche plastique par un vieux drap en coton limite la condensation tout en gardant le barbecue propre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Enfermer un barbecue encore humide, gras ou plein de cendres sous une bâche plastique hermétique, surtout dans un abri peu ventilé.

La bonne routine d’automne pour un barbecue nickel au printemps

La bonne routine commence juste après le dernier repas. On laisse monter la température quelques minutes, puis on brosse les grilles encore tièdes avec de l’eau très chaude et un peu de bicarbonate. Le lendemain seulement, on vide totalement les cendres froides, avant d’essuyer cuve, grilles, couvercle et soudures jusqu’au moindre recoin.

Quand tout est parfaitement sec, un voile d’huile végétale passé au papier absorbant forme un film protecteur contre la corrosion. Il ne reste qu’à ranger l’appareil surélevé, dans un endroit sec et ventilé, sous une housse respirante ou un simple drap de coton qui laisse l’air circuler tout l’hiver.