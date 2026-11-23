Du 23 au 29 novembre 2026, la Pleine Lune en Gémeaux et Mars en Vierge redessinent vos repères entre amour, travail, argent et vitalité. Quels signes verront leur semaine basculer sous cette météo astrale contrastée ?

Entre le lundi 23 et le dimanche 29 novembre 2026, la semaine astrologique s’annonce dense et très lisible. Au programme, une météo astrale qui met l’accent sur la parole, les ajustements concrets et quelques retournements discrets dans la vie quotidienne. Vous sentez peut‑être déjà que quelque chose se prépare sans encore réussir à mettre des mots dessus.

La Pleine Lune en Gémeaux du mardi 24, le Soleil en Sagittaire et Mars qui glisse en Vierge le 26 donnent le ton : parler vrai, clarifier, trier l’essentiel du superflu. Uranus en Gémeaux en trigone à Pluton en Verseau pousse aussi à des prises de conscience durables. Dans ce contexte, l’horoscope du 23 novembre au 29 novembre 2026 signe par signe réserve de vrais contrastes.

Climat astral général du 23 au 29 novembre 2026

La Pleine Lune en Gémeaux du 24 novembre met en lumière les échanges, les déplacements, tout ce qui touche à la communication. Sous ce ciel, les non‑dits ressortent vite et les décisions prises à la légère se voient aussitôt, ce qui peut autant débloquer une situation qu’obliger à rectifier le tir. Mars quittant le Lion pour entrer en Vierge le jeudi 26 fait aussi basculer l’action vers plus de méthode et de sens du détail.

En toile de fond, Uranus en Gémeaux en trigone à Pluton en Verseau accompagne des changements profonds mais cohérents, surtout chez celles et ceux qui réorganisent déjà leur quotidien. Vénus en Balance formant un aspect harmonieux avec Jupiter en Lion le samedi 28 met l’accent sur l’amour, les alliances et les accords. Ce climat global ouvre de belles portes relationnelles tout en invitant à sécuriser le travail, l’argent et la santé par des choix concrets.

Les signes au top… et ceux plus sous pression

Dans ce décor, certains signes avancent franchement dans le bon sens. Le Scorpion bénéficie d’une confiance intérieure qui lui permet de s’affirmer sans chercher l’approbation, avec une vie affective plus stable et des échanges percutants. Le Capricorne trouve un terrain idéal pour concrétiser, gagner en reconnaissance professionnelle et ajuster sa manière de gérer ses moyens. Les Poissons, enfin, rayonnent et séduisent, leurs élans du cœur étant soutenus par une créativité très haute.

D’autres ressentent davantage les crispations de la semaine. Chez les Gémeaux, l’énergie financière est soutenue mais l’élan professionnel se heurte à des lenteurs, ce qui pousse à penser stratégie plutôt qu’urgence. Le Cancer doit composer avec une vitalité à ménager alors que le foyer réclame patience et diplomatie. Le Verseau, lui, enchaîne les responsabilités domestiques tout en tenant au travail, d’où la nécessité de déléguer et de préserver des temps vraiment à soi.

Horoscope du 23 au 29 novembre 2026 signe par signe

Pour chaque signe, ce résumé de la semaine détaille le climat général, les pistes en amour, les enjeux de travail et d’argent, ainsi que la couleur de votre vitalité. À lire aussi en pensant à votre ascendant, si vous le connaissez.

Bélier : confiance tranquille, amour simple, finances alignées, progrès réguliers.

Taureau : mutation intérieure discrète, liens sincères, dépenses sobres, bonne stabilité.

Gémeaux : parole vraie, climat affectif doux, finances fortes, carrière freinée.

Cancer : identité solide, cœur apaisé, réussite concrète, énergie à ménager.

Lion : volonté claire, relations stables, travail lent mais sûr, forme irrégulière.

Vierge : esprit posé, amour plus intense, finances réfléchies, travail régulier récompensé.

Balance : fort sentiment d’ancrage, liens affectifs profonds, bonnes nouvelles matérielles.

Scorpion : affirmation, vie stable, parole forte, finances en hausse, forme solide.

Sagittaire : expression naturelle, tendresse, cadre pro maîtrisé, dépenses mesurées, forme solide.

Capricorne : assurance tranquille, travail dynamique, budget clarifié, sentiments stables, endurance solide.

Verseau : remise en question, échanges chaleureux, travail fluide, foyer prenant, forme excellente.

Poissons : présence magnétique, climat amoureux chaleureux, obstacles pro formateurs, budget raisonnable, énergie stable.