Jupiter s’emballe ce 8 février : entre chance et excès, ce qui attend ces 3 signes du zodiaque

Ce dimanche 8 février 2026, le ciel met clairement l’accent sur Jupiter. En astrologie, cette planète symbolise tout ce qui prend de la place : projets qui gonflent, sentiments qui s’intensifient, comptes en banque qui se remplissent.

Pour l’horoscope du dimanche 8 février 2026, les regards se tournent vers trois signes : Bélier, Lion et Verseau. Chez l’un, Jupiter agit dans le couple, chez l’autre elle teste la santé, chez le troisième elle bouscule la vie professionnelle.

Jupiter, planète de l’expansion et des excès, au cœur du 8 février 2026

Sans surprise, Jupiter reste pour les astrologues la planète de l’expansion : elle peut annoncer une nouvelle relation, une famille qui s’agrandit, un gain d’argent ou une promotion. Ce dimanche, son énergie agit comme une loupe qui grossit chances et défis pour les trois signes concernés.

Mais l’autre visage de Jupiter, ce sont les excès. Ce 8 février, elle fait grossir les tensions affectives du Bélier, les plaisirs parfois déraisonnables du Lion et l’ambition très pressée du Verseau. Pour chacun, la même question se pose : jusqu’où laisser monter l’énergie sans tout faire déborder.

Bélier et Lion : l’influence de Jupiter entre tensions et excès

Pour le Bélier, la journée se joue clairement à deux. « En amour, la journée risque d’être troublée par des tensions », prévient l’horoscope du jour. « Uranus aura du mal à vous faire vivre une nouvelle lune de miel. Reproches et incompréhensions rythmeront cette journée, où chaque membre de votre couple aura tendance à vivre de son côté. Votre sauveur ? Jupiter, qui fera tout pour aplanir vos différends et vous ramener à de meilleurs sentiments ! » Mieux vaut choisir ses mots et laisser Jupiter apaiser l’atmosphère.

Pour le Lion, l’influence de Jupiter se fait sentir surtout sur le corps. « En matière de santé, votre bien-être global pourrait être mis à l’épreuve par des excès potentiels sous l’influence de Jupiter », prévient l’horoscope du jour. « Vous vous sentirez plutôt bien dans votre peau. Vous aurez alors tendance à faire des excès, comme le confirmera l’influence de Jupiter. On ne va pas vous reprocher vos nuits folles et vos repas bien arrosés, mais ne poussez pas vos limites trop loin. Inutile d’en arriver à l’accident cardiaque ou à la chute de tension pour envisager d’être raisonnable ! » Profiter reste possible, à condition d’écouter la fatigue et de ne pas forcer.

Verseau : l’influence de Jupiter booste la carrière sans brûler les étapes

Pour le Verseau, cette journée s’annonce intense côté travail. « Dans le milieu professionnel, l’appui de Jupiter vous sera précieux, même si la précipitation pourrait vous inciter à brûler les étapes », indique l’horoscope du signe. « Grâce au soutien de Jupiter, vous obtiendrez ce que vous voulez. Attention : vous serez tellement pressé d’améliorer votre vie professionnelle que vous risquez de vouloir aller trop vite. Deux points à surveiller : ne prenez aucune liberté avec la loi et le fisc, et méfiez-vous de ceux qui vous font des promesses trop belles pour être vraies. » Signer un contrat, accepter une proposition, lancer un projet : tout peut réussir, à condition de garder la tête froide et de vérifier les détails avant de dire oui.

