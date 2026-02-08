À moins de 50 € chez Lidl, cette lampe de chantier en promo que les pros utilisent transforme votre atelier

En février 2026, Lidl casse les codes de l’éclairage d’atelier avec une lampe de travail LED 360° affichée sous les 50 €. Entre garages glacés et chantiers intérieurs, ce modèle PARKSIDE PERFORMANCE attire déjà les pros… et ce n’est pas seulement pour son prix.

Dans les garages encore glacés de février 2026, nombreux sont les bricoleurs qui finissent une cloison ou poncent un meuble avec une simple ampoule nue au plafond. L’ombre du corps masque la coupe de la scie, les vis se devinent plus qu’elles ne se voient, et la fatigue oculaire arrive bien avant la fin du chantier.

Pourtant, les pros ne travaillent jamais dans ces conditions. Ils misent sur un éclairage de zone 360°, capable d’inonder tout l’atelier comme en plein jour. C’est exactement la promesse de la lampe de travail LED 360° PARKSIDE PERFORMANCE PALS 50 B1, repérée chez Lidl à moins de 50 € en ce moment. Une référence qui circule déjà dans beaucoup d’ateliers.

Un éclairage 360° qui change l’ambiance de l’atelier

Bricoler avec une lampe torche coincée sous le menton ou un projecteur frontal qui éblouit crée des zones d’ombre nettes sur la pièce. On rate un défaut de peinture, un éclat dans un carrelage, un trait de coupe légèrement décalé. La PALS 50 B1 mise sur un tube LED vertical qui diffuse la lumière sur 360°, façon colonne lumineuse au milieu de la pièce, pour supprimer presque toutes ces ombres gênantes.

Avec environ 5000 lumens pour 50 W et une température de couleur proche de 6500 K, la lampe imite la lumière du jour, idéale pour juger la teinte d’une peinture ou la finition d’un vernis. Haute d’environ 120 cm sur son trépied, elle éclaire aussi bien le sol qu’un plan de travail, tandis qu’un variateur permet d’adoucir l’intensité pour les travaux de précision.

Une vraie lampe de chantier : robuste, stable et pratique

Conçue pour les environnements difficiles, la PALS 50 B1 affiche un boîtier certifié IP54 : elle résiste à la poussière de ponçage et aux éclaboussures de peinture ou de mortier. Son trépied dépliable à trois pieds offre une bonne stabilité, même sur un sol de garage pas parfaitement plat, et la poignée de transport permet de la déplacer d’une pièce à l’autre sans effort malgré un poids d’environ 3 kg.

Sur la base, une prise intégrée protégée (IPX4) fait office de petite rallonge : on peut y brancher une perceuse, une ponceuse ou un aspirateur de chantier, plutôt que de tirer plusieurs rallonges au sol. Le câble d’alimentation d’environ 5 mètres laisse de la liberté pour positionner la lampe au bon endroit, près d’un établi, d’une carrosserie ou au centre d’une pièce en rénovation.

Moins de 50 € pour un équipement souvent réservé aux pros

Les colonnes LED 360° de ce type se retrouvent d’ordinaire dans les catalogues d’outillage professionnel, avec des tarifs nettement plus élevés. Ici, la gamme PARKSIDE PERFORMANCE propose la PALS 50 B1 habituellement affichée autour de 59,99 €, parfois 69,99 € selon les campagnes, mais actuellement en promotion à 49,99 € (dont 0,30 € d’éco-participation). Une somme qui reste inférieure à beaucoup de projecteurs de chantier de puissance comparable.

Comme souvent avec les arrivages d’outillage performant, les stocks peuvent partir vite, en particulier en période de travaux intérieurs. Pour un bricoleur régulier qui a aménagé un atelier dans son garage ou pour un petit artisan qui cherche un second point de lumière fiable, cette lampe de bricolage sous les 50 € se positionne comme un outil de travail à part entière, pensé pour suivre les chantiers du printemps à l’hiver.

Sources :