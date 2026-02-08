Stop à cette erreur avec vos volets : l'ADEME révèle l'heure clé pour éviter une facture de chauffage qui s'envole

En plein hiver, des millions de foyers français font le même geste avec leurs volets, persuadés de protéger leur chauffage. Les chiffres de l’ADEME montrent pourtant qu’un simple décalage d’horaire peut alourdir la facture bien plus que vous ne l’imaginez.

En plein hiver, chacun traque la moindre fuite de chaleur pour ne pas voir sa facture de chauffage s’envoler, mais un geste du quotidien reste souvent ignoré. Thermostats réglés, pulls enfilés, fenêtres pourtant glacées. En cause, une habitude que presque tout le monde a avec ses volets, persuadé d’agir correctement.

Le chauffage représente en moyenne 62 % de la consommation d’énergie d’un logement, pour environ 1 770 € par an. Et les ouvertures restent un talon d’Achille : l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie rappelle que « les fenêtres et ouvrants constituent 10 à 15 % des déperditions thermiques », rapporte Mon Jardin Ma Maison. Dans un logement mal isolé, cette part grimpe à 25 %. Tout se joue pourtant à une simple question d’horaires.

Fermer les volets au coucher : ce faux bon réflexe qui fait chauffer la rue

Dans beaucoup de foyers, on ferme les volets vers 22 ou 23 heures, juste avant d’aller se coucher. En hiver, le soleil a pourtant disparu depuis 17 ou 18 heures selon les régions, parfois plus tôt en cas de vague de froid. Pendant ces heures, les vitres se refroidissent, deviennent de véritables parois froides et aspirent la chaleur produite par les radiateurs.

Dans une maison mal isolée, l’ADEME estime que 30 % de la chaleur s’échappe par le toit, 25 % par les murs, 15 % par les fenêtres, 10 % par les planchers bas et 20 % par d’autres fuites comme les portes ou les cheminées. Or une fenêtre isole bien moins qu’un mur : volets ouverts après la tombée du jour, vous revenez quasiment à la situation d’une baie vitrée nue, et vous chauffez la rue pendant des heures.

À quelle heure fermer exactement ses volets selon l’ADEME ?

Pour l’Agence de la transition écologique, la consigne est claire. L’ADEME recommande : « Fermez toujours vos volets dès que la nuit tombe. » Il ne faut donc pas attendre la nuit noire ni l’heure du coucher. En plein hiver, ce moment arrive parfois dès 17 heures, quand le soleil ne touche plus les vitres : à partir de là, chaque minute passée volets ouverts fait perdre des calories inutiles.

En journée, l’agence précise aussi : « Lorsqu’il fait beau, les rideaux et les volets doivent être ouverts pour capter les rayons du soleil, » puis « il vaut mieux fermer les volets lorsque la nuit tombe car les températures baissent. » Deux repères simples aident : dès que vous devez allumer la lumière pour y voir clair ou que le soleil ne frappe plus la fenêtre, le bon réflexe consiste à fermer immédiatement, y compris en appartement ou avec de grandes baies vitrées.

Un coussin d’air isolant qui peut vous faire économiser jusqu’à 10 %

Une fois abaissés, les volets créent devant la vitre un coussin d’air isolant qui limite le refroidissement du vitrage. Selon l’ADEME, ce simple panneau peut réduire jusqu’à 60 % les déperditions de chaleur au niveau des fenêtres et faire baisser la consommation de chauffage de 5 à 10 % sur la saison. Pour en profiter, adoptez un rituel : fermer tous les volets au crépuscule, tirer des rideaux épais, puis rouvrir en grand volets et rideaux dès que le soleil revient.

