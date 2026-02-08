Pare-brise plein de traces : cet accessoire auto Action à 1,99 € efface ce danger silencieux en quelques secondes

Entre soleil rasant et traces grasses, le pare-brise devient vite un vrai danger sur la route en hiver. Un accessoire Action à 1,99 € promet de régler le problème en quelques gestes.

Le soleil rasant de l’hiver tape sur le pare-brise et, d’un coup, chaque petite trace devient aveuglante. Calcaire, gras, sel de déneigement ou poussière forment un voile qui fatigue les yeux, tandis que le coup de manche ou le mouchoir improvisé laisse souvent un résultat encore plus sale qu’au départ.

Dans ce contexte, garder un vitrage propre ressemble vite à une corvée, entre passages à la station de lavage et produits qui roulent sous le siège. En février 2026, une trouvaille dans le rayon automobile d’Action attire l’œil des conducteurs pressés : un accessoire Action vendu seulement 1,99 €, pensé justement pour faire disparaître ces vilaines marques en quelques secondes lors des trajets d’hiver.

Traces sur le pare-brise : un vrai danger quand la lumière s’invite

L’hiver malmène la visibilité : projections de boue, sel, pluie gelée s’accumulent sur le pare-brise, pendant que les essuie-glaces étalent souvent la pellicule grasse au lieu de l’enlever. La nuit ou face au soleil rasant, ces traînées se transforment en halos gênants. « Une visibilité dégagée reste la première barrière de sécurité », rappelle SoonNight. Une simple couche de traces peut donc suffire à rendre un freinage d’urgence beaucoup plus délicat.

Dans cette situation, beaucoup sortent un mouchoir en papier, un vieux chiffon ou même la manche du manteau. Le geste semble pratique, mais il laisse souvent de nouvelles marques et des peluches qui accrochent encore plus la lumière. Les stations de lavage font un travail impeccable, sauf qu’y passer chaque semaine finit par coûter cher et prendre du temps. D’où l’intérêt d’avoir, dans la portière, un outil dédié au nettoyage rapide du vitrage.

La raclette télescopique C et C d’Action, l’alliée anti-traces à 1,99 €

Chez Action, cette mission revient à la raclette télescopique pour vitres C et C équipée d’un pulvérisateur intégré. Tout est réuni dans un seul accessoire compact : le manche s’allonge pour atteindre sans effort le centre du pare-brise ou le haut des vitres de SUV, tandis que le réservoir diffuse la juste dose de produit nettoyant exactement là où il faut. Pour seulement 1,99 €, on dispose d’un outil presque digne d’un professionnel, directement dans sa voiture.

Le kit comprend aussi deux chiffons en microfibres pensés pour la finition. Contrairement aux tissus classiques qui laissent des peluches, la microfibre retient la poussière et absorbe l’humidité résiduelle, ce qui évite les fameux halos dès que la nuit tombe. L’accessoire se décline en trois coloris vifs, bleu, vert ou rouge, pratique pour le repérer rapidement dans le coffre. Pour ne pas se tromper en magasin, il suffit de chercher le numéro d’article 3216858 dans le rayon auto.

Un pare-brise net en quelques secondes, même sur le parking

L’usage reste très simple : on remplit le pulvérisateur avec son produit pour vitres habituel, on vaporise une fine brume sur la zone sale, puis on fait glisser la raclette du haut vers le bas par bandes régulières. Un passage final avec la microfibre sèche suffit à enlever les dernières gouttes. En sortant du travail ou avant d’emmener les enfants à l’école, ce petit rituel rend la route plus sereine.

