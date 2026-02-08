Télétravail : ce fauteuil de bureau JYSK à moitié prix en février, ceux qui le ratent vont s’en mordre le dos

En février 2026, un fauteuil de bureau KASTBJERG bradé chez JYSK affole les télétravailleurs en mal de confort. Promo, ergonomie et avis clients rebattent les cartes.

Début 2026, beaucoup de télétravailleurs enchaînent mails, visios et tableaux Excel… assis sur une chaise de cuisine un peu bancale. Le dos tire, la nuque se bloque, mais remplacer ce siège improvisé par un vrai fauteuil de bureau reste souvent hors budget. Le mobilier ergonomique coûte cher, surtout quand on aménage un coin bureau dans un salon déjà bien rempli.

Février arrive pourtant avec quelques surprises. Ce 8 février 2026, l’enseigne scandinave JYSK propose l’un de ses fauteuils de bureau pour le télétravail à moitié prix : un modèle vendu habituellement 219,00 € passe à 110,00 €, soit une baisse de 50 %. Un tarif qui ressemble presque à une erreur d’étiquette. Reste à voir pourquoi ce siège fait autant parler de lui.

Un fauteuil de bureau KASTBJERG chez JYSK qui tombe à pic

Le modèle en question, fauteuil de bureau KASTBJERG, se présente en similicuir noir, avec une silhouette sobre qui rappelle les bureaux d’entreprise. Ce revêtement se nettoie d’un coup d’éponge et s’intègre aussi bien dans une pièce dédiée que dans un coin aménagé près du canapé. Pour celles et ceux qui veulent un rendu professionnel sans ruiner la déco, l’allure coche déjà beaucoup de cases.

Le timing joue aussi en sa faveur. Un mois après les dépenses des fêtes, février sert souvent à remettre d’aplomb son espace de travail, mais les gros achats restent compliqués. Voir un fauteuil annoncé pour un usage intensif passer de 219,00 € à 110,00 € change la donne pour de nombreux foyers, surtout quand le budget équipement a déjà été bien entamé.

KASTBJERG : accoudoirs rabattables et inclinaison pour tenir la journée

Sur le plan du confort, KASTBJERG se distingue par ses accoudoirs rabattables. Quand la saisie au clavier se prolonge, ils soutiennent les avant-bras ; quand il faut gagner de la place, ils se relèvent pour glisser le fauteuil sous un bureau bas ou dégager le passage. Le mécanisme d’inclinaison progressive accompagne les mouvements du corps, avec la possibilité de verrouiller la position bien droite pour les moments de concentration.

Sous cette apparence classique, la fiche technique reste rassurante. La structure associe acier et contreplaqué, l’assise repose sur une mousse en polyuréthane de densité 24 kg/m³, et la base en polyamide est testée pour supporter jusqu’à 110 kg. Les roulettes à freinage sensible à la pression se bloquent dès qu’on se lève, évitant que le siège roule tout seul. Le bois utilisé est certifié FSC® 100 %, signe d’une fabrication plus responsable.

Avis, retours et profils pour qui KASTBJERG est pensé

Les consommateurs lui donnent une note moyenne de 4,4 sur 5, issue de près de 80 avis, signe que le rapport confort/prix tient la route. JYSK propose en plus un retour sans limite de temps si le fauteuil ne correspond pas à la morphologie ou à la taille du bureau. KASTBJERG cible les longues journées de télétravail et les petits espaces, tandis que BILLUM en maille et MARBJERG en tissu gris offrent des alternatives pour d’autres envies.

