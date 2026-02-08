En 2026, les packs d’eau en plastique désertent les rayons : cette alternative quasi gratuite allège votre budget

En France, en 2026, les packs d’eau en plastique ruinent encore le budget des foyers et saturent les poubelles. Quelle alternative, déjà chez vous, peut tout changer ?

Dans le rayon eau du supermarché, le pack de 9 kilos vous scie toujours les doigts en ce froid de février 2026. Une fois vidé, il rejoindra la poubelle jaune, comme des milliards d’autres bouteilles à usage unique. Chaque année, 460 millions de tonnes de déchets plastiques s’accumulent dans le monde, et ce volume pourrait tripler d’ici 2060.

En France, près de 9 milliards de bouteilles d’eau en plastique sont encore vendues chaque année selon l’Ademe, alors que moins de 10 % des déchets plastiques sont recyclés. Depuis 2021, la distribution gratuite de bouteilles est interdite dans les établissements recevant du public et les bureaux. Une alternative quasi gratuite coule pourtant déjà chez vous, au point de faire disparaître les packs en 2026.

En 2026, les bouteilles d’eau en plastique n’ont plus vraiment d’argument

La fabrication d’une seule bouteille de 1 litre émet en moyenne 321 grammes d’équivalent CO2, d’après l’outil Impact CO2 de l’Ademe, sans compter le transport par camions. En France, environ une bouteille sur deux échappe toujours au recyclage, et un même flacon ne peut être recyclé que deux à trois fois avant de finir en déchet définitif ou en microplastiques dans la nature.

À ce coût climatique s’ajoute la facture : l’eau en bouteille coûte de 100 à 300 fois plus cher que l’eau du robinet. Pour une famille de quatre personnes, la dépense monte facilement à plusieurs centaines d’euros par an, uniquement pour des emballages qui ne servent que quelques minutes. Dans les entreprises, ces packs génèrent aussi des tonnes de déchets, alors que les salariés plébiscitent les démarches écologiques.

Eau du robinet, carafe et gourde inox : le trio qui remplace tous les packs

En France, l’eau du robinet fait partie des produits alimentaires les plus contrôlés et elle est potable dans environ 99 % des communes. Beaucoup restent freinés par un léger goût de chlore, utilisé pour garantir la sécurité sanitaire. Ce chlore est pourtant un gaz volatil : en remplissant une carafe et en la laissant reposer une heure au frais, l’odeur disparaît presque totalement.

Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, des carafes filtrantes, le charbon actif Binchotan ou les perles de céramique améliorent encore le goût tout en restant réutilisables. À la maison, une belle carafe en verre remplace les bouteilles sur la table. Dehors, la gourde en inox devient le réflexe : solide, isotherme, sans plastique. Dans les bureaux et écoles, la fontaine à eau branchée sur le réseau évite des milliers de bouteilles jetables.

Passer à cette alternative en 2026 sans se compliquer la vie

Pour passer à cette alternative, on s’appuie sur l’eau du robinet et des contenants réutilisables, et l’on garde des solutions de secours comme la Vegan Bottle en bagasse de canne à sucre. « La bagasse, c’est le déchet de la canne à sucre. De cela, on en fait des petits granulés qui permettent ensuite de réaliser des flacons et bouteilles », explique Nicolas Moufflet, cité par Made in Marseille. « Aujourd’hui, seulement 25% des plastiques pétrochimiques sont recyclés. Le recyclage est très polluant. Nous, nous avons créé un produit unique au monde à partir de la bagasse de canne à sucre pour apporter une solution à la problématique de ces déchets plastiques », poursuit-il.

