Chasse d’eau qui coule : ce geste dans le réservoir que les plombiers font en 2 minutes stoppe la fuite pour de bon

Une chasse d’eau qui coule en continu, c’est du bruit, du calcaire et des dizaines d’euros qui s’évaporent chaque année. Quel est ce geste discret dans le réservoir que les plombiers utilisent pour arrêter net cette fuite silencieuse ?

En pleine nuit, tout est silencieux sauf ce léger chuchotement d’eau qui descend dans la cuvette. Ce bruit de chasse d’eau qui coule semble anodin, presque rassurant parfois, jusqu’au jour où l’on découvre qu’il a fait grimper la facture de plusieurs dizaines d’euros. Derrière ce filet continu se cache presque toujours un défaut minime, logé dans le réservoir des WC, que les plombiers corrigent en quelques minutes.

Pour mesurer l’ampleur du problème, il suffit de rappeler qu’une chasse consomme entre 6 à 9 litres d’eau potable, et qu’un foyer de quatre personnes en utilise plus de 50 000 litres par an rien que pour les toilettes. Quand un mince filet coule en permanence, la perte peut atteindre 150 litres par jour, soit l’équivalent de plusieurs bains sur l’année. La bonne nouvelle, c’est qu’un geste simple dans le réservoir suffit souvent à tout arrêter.

Pourquoi une chasse d’eau qui coule coûte si cher et comment la repérer

On sous-estime souvent cette fuite parce que l’eau disparaît directement dans la cuvette. Pourtant, litre après litre, ce sont des mètres cubes d’eau potable qui filent vers l’égout sans aucun usage, alors que l’hiver les budgets sont déjà pris par le chauffage. Outre le coût, ce filet continu laisse des traces de calcaire tenaces sur la faïence et finit par user prématurément le mécanisme, rendant la réparation plus lourde si l’on attend trop.

Pour comprendre d’où vient la fuite, il suffit d’enlever délicatement le couvercle du réservoir. Si l’on entend un sifflement et que l’eau déborde par le tube central ouvert en haut, le niveau monte trop haut, signe que le flotteur ne coupe plus correctement l’arrivée. Si, au contraire, le réservoir ne se remplit jamais vraiment et que de petites vaguelettes apparaissent sans arrêt dans la cuvette, l’eau s’échappe par le bas : le plus souvent, le responsable est le joint de clapet situé au fond.

Le geste simple dans le réservoir que les plombiers utilisent pour stopper la fuite

Les professionnels commencent toujours par sécuriser l’intervention en fermant le petit robinet d’arrêt sur le côté des WC, puis en tirant la chasse pour vider le réservoir. Une fois la cuve vide, le secret est d’extraire le mécanisme central, souvent en effectuant un simple quart de tour pour le déverrouiller. On accède alors au joint placé tout en bas et aux réglages du flotteur, et c’est là que le fameux geste intervient :

nettoyer le joint de clapet avec du vinaigre blanc pour enlever le tartre ;

pour enlever le tartre ; remplacer ce joint s’il est durci, craquelé ou déformé ;

réajuster le flotteur pour qu’il coupe l’eau avant le trop-plein et qu’il ne frotte sur aucune paroi.

Les bons réflexes pour qu’une chasse d’eau qui coule ne revienne pas

Une fois la fuite stoppée, remplacer un joint usé coûte moins de 5 euros, bien moins qu’une année d’eau perdue. En versant un peu de vinaigre dans le réservoir et en contrôlant parfois flotteur et joint, cet entretien préventif suffit à éviter que la chasse d’eau ne recoule.

