Ce signe de Terre préfère douter de lui-même que suivre son intuition : le piège qui le guette encore en 2026

Le 8 février 2026, sous un ciel marqué par la fin de trois années chaotiques, un signe du zodiaque s’enferme dans le doute plutôt que suivre son instinct. Entre fatigue mentale et besoin de contrôle, son défi intérieur atteint un point de bascule.

Nous sommes le 8 février 2026, l’hiver s’accroche et la fatigue nerveuse aussi. Vous sentez parfois qu’une situation sonne faux, qu’une personne n’est pas claire ou qu’une offre d’emploi ne vous convient pas. Pourtant, au lieu de suivre cette petite alarme intérieure, vous lancez aussitôt un audit mental digne d’un tableau Excel.

Ce réflexe de tout analyser avant d’écouter son intuition parle à beaucoup en cette saison du Verseau, censée favoriser recul et ouverture. Pour l’astrologue Madamastro, nous approchons de « la fin de 3 années chaotiques », a-t-elle expliqué à Pleine Vie. Et un signe en particulier a transformé ce climat en mode de fonctionnement permanent.

Un climat astral qui entretient le doute pour certains signes du zodiaque

Entre 2023 et 2025, Madamastro décrit Saturne en Poissons comme une période de « beaucoup de chagrins profonds, des ruptures ou des détachements qui ont été forcés, des déceptions relationnelles nécessaires ». Autrement dit, trois ans où l’on a appris à se méfier, à contrôler, à vérifier chaque détail avant d’accorder sa confiance.

Ce dimanche 8 février, le Soleil en Verseau met l’accent sur l’esprit d’équipe tandis que la Lune en Scorpion remue les émotions cachées. L’astrologue Abigail-Rose Remmer promet que « la plupart du temps, l’année va être très chanceuse », a-t-elle confié au site YourTango, mais nos anciens réflexes de défense mettent du temps à se relâcher.

Vierge, ce signe du zodiaque qui doute de lui-même avant d’écouter son ressenti

Dans cette ambiance, un signe de Terre gouverné par Mercure peine tout particulièrement à entendre sa boussole interne : la Vierge, née entre le 24 août et le 22 septembre. Son esprit est affûté, méthodique, incroyablement attentif aux détails. Chaque émotion devient un dossier à instruire, avec pièces justificatives, contre-arguments et vérifications croisées.

Si elle ressent un malaise sans explication claire, la Vierge va souvent conclure qu’elle exagère, qu’elle est fatiguée ou trop sensible. Son doute de lui-même sert de bouclier : tant qu’elle décortique, elle évite de trancher. Une relation, un contrat, un projet restent en suspens, noyés sous les scénarios imaginés plutôt que vécus.

Comment la Vierge peut apprivoiser son intuition sans renier sa logique

Derrière cette rigueur se cache une peur intense de se tromper, décrite par les astrologues comme un véritable mode de survie pour la Vierge. Ce signe veut bien faire, ne pas décevoir, honorer chaque engagement. Alors il multiplie les listes, les avis extérieurs, les analyses, jusqu’à oublier que son ressenti capte souvent le problème avant les chiffres.

Réapprendre à écouter cette voix intérieure peut passer par de petits exercices très simples : noter la première impression avant de réfléchir, s’accorder quelques décisions prises « au feeling » sur une semaine, revenir au corps par la marche ou le yoga, accepter aussi l’idée qu’une erreur n’efface pas toutes les autres décisions justes déjà prises.

