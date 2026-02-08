Voici chez Maisons du Monde ce duo doré à moins de 10 € qui métamorphose un simple mur blanc en déco ultra chic

En plein mois de février, votre mur blanc vous donne le cafard mais le budget travaux est à sec. Une petite déco murale dorée à moins de 10 € promet pourtant un changement radical.

En février 2026, quand l’hiver s’éternise et que l’on tourne en rond chez soi, beaucoup finissent par bloquer sur le même détail : un mur vide, blanc, un peu froid. Peinture ou tapisserie coûtent cher, mais une trouvaille à moins de 10 € change la donne.

Les stylistes déco le répètent en coulisses : un seul élément bien placé suffit à habiller un mur. « Il y a des années, j’ai compris qu’une chambre se vêt entièrement grâce à la présence d’une tête de lit. Pourtant, trouver le design parfait n’est pas toujours une tâche facile », explique la rédaction du magazine espagnol El Mueble. Ce principe vaut aussi pour une simple déco murale dorée.

Le duo de fleurs dorées DAISY chez Maisons du Monde

Chez Maisons du Monde, ce rôle est tenu par le lot de 2 décorations murales fleurs DAISY. En polyrésine dorée, chaque fleur de 13 x 13 cm imite le métal précieux tout en restant légère, à accrocher sur un simple petit clou.

Le prix, lui, reste symbolique : 9,99 € le duo pour un mur aussitôt plus habillé. « Loin de ressembler à un accessoire inutile qui n’a pas beaucoup de fonction, trouver la tête de lit idéale est plus important que ce que beaucoup de personnes pensent », analyse encore la rédaction du magazine. On pourrait dire la même chose de ce mini objet mural, parfait pour tester le doré sans se ruiner.

Transformer un mur blanc avec une déco murale dorée

Sur le fameux mur vide du couloir, au-dessus d’un banc d’entrée ou en tête de lit, le duo DAISY fonctionne comme un point d’accroche visuel. En version symétrique ou légèrement décalée, les fleurs dorées attirent l’œil, structurent l’espace et donnent l’impression d’une déco travaillée alors qu’on n’a presque rien bougé.

Sur un mur bleu nuit ou vert émeraude, le doré tranche et donne un côté presque joaillier. Sur un fond pastel ou blanc cassé, il adoucit la pièce et prépare l’arrivée du printemps. À moins de 10 €, on peut même envisager plusieurs lots pour créer une petite composition.

Bien choisir le doré pour qu’il reste chic dans le temps

Reste une question que tout le monde se pose en 2026 : ces petites touches dorées vieilliront-elles bien sur nos murs ? « Nous savons que les tendances sont passagères et que de nombreux produits qui sont aujourd’hui à la mode pourraient sembler démodés demain, toutefois, l’enseigne de décoration va plus loin et lance une tête de lit capable de résister à n’importe quelle mode passagère », détaille l’article du magazine, à propos d’une création en fibres naturelles.

Les stylistes rappellent qu’un élément dessiné change la perception d’une pièce. « Grâce à sa structure en rotin et à ses détails en canne, ce design apporte un air d’authenticité et de sophistication à n’importe quel espace, voilà pourquoi il fait partie des favoris des stylistes », poursuit la rédaction. Dans un autre registre, le duo DAISY joue un rôle spectaculaire sur le mur, pour un prix minuscule.

