Gifi casse les prix : cet accessoire de bricolage à -80 % va disparaître des rayons en un temps record

En février 2026, Gifi casse le prix de son panneau porte-outils mural, affiché à seulement 1 €. Pourquoi cette promo à –80 % fait-elle courir les bricoleurs ?

On a tous connu ce moment agaçant où le tournevis cruciforme disparaît sous une pile de vis, boîtes et clés au fond du garage. Quand l’atelier ressemble à un champ de bataille, chaque petit bricolage se transforme en chasse au trésor épuisante. Le plaisir de faire soi-même se dissout vite quand rien n’est à sa place.

En ce début février 2026, une offre Gifi remet un peu d’ordre dans tout ça. L’enseigne casse le prix de son panneau porte-outils mural : affiché habituellement à 4,99 €, il passe à seulement 1 €, soit 80 % de réduction. Une promotion qui tombe en plein soldes d’hiver, valable selon les magasins participants et dans la limite de stocks limités qui risque de filer très vite.

Un panneau porte-outils mural Gifi à 1 € qui change tout dans l’atelier

Pour ce prix dérisoire, on repart avec un panneau perforé de 64,6 x 38,5 cm, épais de 1,7 cm, à fixer au mur. En plastique polypropylène noir, il reste léger mais assez solide pour supporter tournevis, clés, pinces ou petits outils de jardin. Face à des panneaux similaires souvent vendus entre 40 et 60 € dans les grandes enseignes de bricolage, l’écart fait réfléchir.

Son format compact le rend facile à caser au-dessus d’un établi ou près de la porte du garage. Ceux qui manquent cruellement de place peuvent même en acheter plusieurs pour composer un mur complet de rangement, tout en restant à un budget presque symbolique. À 1 €, certains bricoleurs envisagent déjà une véritable galerie d’outils, du sol au plafond.

Zoom sur le panneau porte-outils Gifi pour un rangement clair au quotidien

Concrètement, ce panneau porte-outils Gifi fonctionne comme une base organisée : chaque trou accueille un crochet ou un support, sur lequel viennent se suspendre les outils que l’on utilise le plus. Le coloris noir crée un contraste net avec le métal, ce qui permet de repérer immédiatement ce que l’on cherche, sans fouiller dans une caisse profonde.

Une fois fixé, il suffit de trier : en haut les tournevis, au centre les pinces et clés, en bas les petits outils plus légers. Installé à hauteur des yeux, au-dessus du plan de travail, il transforme un simple mur vide en station de travail presque professionnelle. Chaque minute gagnée à ne plus chercher son matériel se ressent vite sur la durée des chantiers maison.

Profiter de l’offre Gifi à 80 % de réduction avant qu’il ne soit trop tard

Cette promotion exceptionnelle concerne les magasins participants Gifi au début février 2026, pendant les soldes d’hiver, et reste valable uniquement tant que les rayons ne sont pas vides. Le prix de base de 4,99 € reprend ensuite le dessus. Mieux vaut donc vérifier rapidement la présence du panneau dans son magasin habituel et s’y rendre sans trop attendre.