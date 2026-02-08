B&M : cet accessoire de table à 3,99 € fait paraître votre déco dix fois plus chère, les stocks fondent

En février 2026, un petit plateau tressé à 3,99 € fait sensation dans les rayons déco de B&M. Comment cette pièce aux bords festonnés peut-elle métamorphoser la table ?

Une table peut sembler banale ou avoir l’allure d’un magazine de déco, uniquement grâce à un petit détail bien choisi. En plein cœur de l’hiver, quand l’envie de cocooning se fait sentir mais que le budget reste serré, beaucoup cherchent cette pièce capable de réchauffer l’ambiance sans faire exploser les dépenses.

Dans les rayons déco à petits prix de l’enseigne B et M, qui propose de quoi transformer sa maison en vrai cocon, un accessoire coche toutes les cases en février 2026 : un plateau tressé B et M au format rond, vendu seulement 3,99 €. Discret sur l’étiquette, impressionnant sur la table. Le genre de détail qui change tout.

Un plateau tressé B et M qui a tout d’une pièce de créateur

Visuellement, ce plateau se distingue par ses bords festonnés, ces ondulations douces qui suivent le pourtour et adoucissent immédiatement la silhouette de la table. Cette forme ondulée, très présente dans les collections haut de gamme, donne l’illusion d’un objet artisanal déniché chez un créateur, bien loin du cliché de la grande distribution.

Sa structure en fer, recouverte de papier tressé, crée une texture riche et chaleureuse. La teinte neutre réchauffe l’intérieur au premier regard et s’accorde aussi bien à une déco bohème chic qu’à un univers scandinave épuré. Sur une nappe blanche, un bois brut ou même une table moderne un peu froide, il apporte aussitôt une touche plus douce et naturelle.

Le diamètre 30 cm, l’allié d’une table chic mais pas surchargée

Avec son diamètre de 30 cm, ce plateau trouve facilement sa place. Assez large pour accueillir un petit bouquet, quelques bougies ou un service à thé, il reste pourtant compact, sans grignoter tout l’espace. Sur une grande table de salle à manger, il structure le centre ; sur une table basse ou une console étroite, il devient un repère visuel élégant sans paraître envahissant.

En centre de table, il suffit d’y poser un vase de fleurs séchées, deux bougies et un joli petit objet pour donner du relief à une nappe unie. Pour un brunch ou un petit-déjeuner au lit, il sert de plateau de service, assez rigide pour transporter tasses et viennoiseries en toute sécurité. Il peut même se recycler en vide-poche chic dans l’entrée, tout en restant prêt à rejoindre la table quand les invités arrivent.

Un luxe accessible à moins de 4 €… à condition de le trouver

Avec un prix affiché à 3,99 €, on se situe très loin des plateaux festonnés de mêmes dimensions souvent proposés entre 20 et 30 euros dans les boutiques de décoration traditionnelles. Beaucoup d’invités auront l’impression qu’il coûte dix fois plus cher, tant son rendu s’aligne sur les tendances actuelles. C’est typiquement l’achat plaisir qui relooke la table sans culpabiliser le portefeuille.

Repéré en rayon déco en ce mois de février 2026, ce modèle fait déjà partie des objets très convoités. Les stocks pouvant varier d’un magasin B et M à l’autre, mieux vaut vérifier la disponibilité avant de se déplacer ou passer tôt en boutique. Pour celles et ceux qui veulent donner un vrai coup de chic à leur table pour moins de 4 €, ce plateau festonné de 30 cm a tout d’une bonne idée à saisir vite.