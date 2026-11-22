L’Arconia laisse place aux brumes de Londres : la saison 6 d’Only Murders in the Building entraîne son trio dans un meurtre royal très médiatique. Bande-annonce, casting british XXL et date de sortie se dévoilent au compte-gouttes.

Le trio de podcasteurs le plus célèbre de New York traverse l’Atlantique. Dévoilée le 18 novembre 2026, la bande-annonce de la saison 6 de Only Murders in the Building tease un déménagement spectaculaire à Londres, une affaire mêlant famille royale britannique et un défilé de stars venues d’outre-Manche. Rebaptisé ici et là Only Murders in London, ce nouveau chapitre met clairement le paquet sur son décor et son casting.

Créée par Steve Martin et John Hoffman, la série suit depuis 2021 les enquêtes amateurs de Charles, Oliver et Mabel, voisins de l’emblématique Arconia et voix d’un podcast true crime à succès. Cette fois, la question n’est plus seulement de savoir qui a tué dans l’immeuble new-yorkais, mais jusqu’où leur obsession pour le crime va les mener dans les couloirs du pouvoir britannique.

De l’Arconia à Londres, un cosy mystery très britannique

La saison précédente s’est achevée sur un choc : la podcasteuse Cinda Canning, incarnée par Tina Fey, s’est effondrée morte devant les portes de l’Arconia alors qu’elle enquêtait sur une affaire liée à la famille royale britannique. La saison 6 s’ouvre sur ses funérailles, visibles dans la bande-annonce, avant que le trio ne décide de suivre la piste laissée par leur rivale jusque dans la capitale anglaise pour résoudre son meurtre.

Le synopsis annonce un vrai virage de ton : « Notre trio d’experts en enquêtes criminelles, podcasteurs de true crime, doit désormais se frayer un chemin dans l’univers du cosy mystery, peuplé de personnages aussi suspects qu’excentriques, typiquement anglais », annonce le synopsis relayé par Marie Claire. Le trailer montre un nouvel immeuble londonien qui rappelle l’Arconia par son côté labyrinthique, histoire de conserver le huis clos qui a fait le succès de la série tout en l’infusant d’un humour très british.

Intrigue royale et humour noir dans la bande-annonce

La vidéo enchaîne les images fortes : cérémonie funèbre de Cinda, gros plan sur une tiare maculée de sang, intérieurs feutrés d’un bâtiment londonien où les couloirs semblent cacher autant de secrets que de voisins. On aperçoit aussi un parloir de prison, où Mabel fait face à une jeune femme aux boucles blondes, jouée par Nicola Coughlan, présentée comme la principale suspecte d’un meurtre royal qui serait au cœur du nouveau podcast et de l’enquête.

Tout au long de la bande-annonce, la série conserve son mélange de suspense et d’autodérision. Charles se retrouve nez à nez avec une version britannique de son alter ego de fiction, un « Brazzos » local campé par Martin Freeman, donnant lieu à un duel d’ego particulièrement méta. Oliver, lui, découvre les codes très codifiés de la haute société londonienne, pendant que Mabel tente de garder le contrôle face à un décor royal qui transforme chaque faux pas du trio en gag.

Only Murders in London, un casting royal et une date à retenir

Autour de Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short, le noyau dur reste en place avec le retour de Meryl Streep dans la peau de Loretta et de Da’Vine Joy Randolph en inspectrice Donna Williams. Cinda Canning réapparaît à travers des scènes clefs et des enregistrements, rappelant l’importance du podcast dans l’intrigue. La saison 6 comptera dix épisodes, mis en ligne à partir du 8 décembre 2026 sur Disney+ en France, à raison d’un épisode chaque mardi jusqu’au 26 janvier.

Côté invités, la saison assume son étiquette de casting royal avec une impressionnante galerie de visages familiers :

Olivia Colman, repérée dans The Crown ;

David Tennant, icône de Doctor Who ;

Nicola Coughlan et Simone Ashley, révélées par La Chronique des Bridgerton et annoncées ici dans des rôles liés à l’affaire royale ;

Martin Freeman, vu dans The Office et Sherlock, en « Brazzos » britannique ;

Jennifer Saunders, associée à Mort sur le Nil ;

Jim Broadbent, crédité après son passage dans Game of Thrones ;

Sean Teale, connu pour Reign.

Cette saison londonienne de Only Murders in the Building s’annonce comme une rencontre entre polar feutré à l’anglaise, satire du true crime et jeu de piste au milieu des symboles de la monarchie.