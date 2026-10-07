Salon de jardin en teck ou plastique : ce rituel d’automne évite taches, jaunissement et mauvais réveil au printemps

À la fin septembre, votre salon de jardin en teck ou en plastique encaisse encore les traces de l’été. Quels gestes faire maintenant, chez vous, pour éviter taches, jaunissement et moisissures ?

Les premiers matins frais arrivent, mais le salon de jardin est encore dehors, marqué par le pollen et les repas de l’été. On repousse souvent le nettoyage… jusqu’au printemps, quand on retrouve chaises tachées et table couverte de traces verdâtres.

Bonne nouvelle : quelques gestes simples à l’automne suffisent pour garder un mobilier de jardin propre et prêt dès les beaux jours. Reste une question : comment s’y prendre quand on a à la fois un salon en teck et des fauteuils en plastique blanc qui jaunit vite ?

Pourquoi préparer son salon de jardin dès la fin septembre ?

Dès la fin septembre, la météo est assez douce pour laver et surtout laisser sécher le salon de jardin. Attendre les premières pluies froides, c’est laisser l’humidité s’installer, avec bois qui tache, mousses et moisissures.

Le teck, riche en huiles, supporte l’extérieur, mais la poussière de l’été finit par marquer la surface. Le mobilier de jardin en plastique, lui, accroche graisse, pollution et traces verdâtres. Un entretien d’automne évite le décapage et prolonge la vie du salon.

Nettoyer en douceur le teck et le plastique

Côté teck, on dépoussière table, chaises et bancs pour enlever feuilles et sable. Puis on lave à l’eau tiède savonneuse, avec une éponge ou une brosse douce, en frottant dans le sens des fibres, avant de rincer à l’eau claire et de laisser sécher quelques heures.

Pour le mobilier de jardin en plastique ou PVC, un lavage à l’eau tiède et au savon avec une éponge non abrasive suffit. Pour rattraper les taches incrustées ou un blanc jauni, on prépare dans un seau un litre d’eau bouillante, deux bouchons de savon noir liquide et un litre de vinaigre blanc, on saupoudre les surfaces de bicarbonate de soude, puis on frotte avec une éponge imbibée : le mobilier ressort dégraissé et plus lumineux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Saison conseillée Fin d’été 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ce rituel nettoie en profondeur sans abîmer les matériaux, laisse le mobilier bien sec, puis le protège. Résultat : moins de salissures, moins de jaunissement et beaucoup moins de moisissures. 💡 Le petit plus : Programmer cette routine en même temps que le lavage des coussins permet de tout ranger propre et sec pour tout l’hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ranger un mobilier encore mouillé, même « pour quelques jours », favorise taches noires, mauvaises odeurs et fragilise bois et plastique.

Sécher, protéger et ranger avant l’hiver

Nous avons déjà bâché un salon trop vite avant une averse. Or enfermer un salon de jardin encore humide sous une housse crée un incubateur à moisissures et odeurs. Après le nettoyage, on laisse bois et plastique bien secs, chaises dépliées et plateaux à l’air, idéalement une journée par temps sec.

L’idéal reste de ranger le mobilier de jardin dans un garage, une remise ou un abri, surtout pour les coussins et textiles très sensibles à l’humidité. Si les meubles restent dehors, on les regroupe contre un mur abrité, on surélève les pieds, surtout en teck, et on les couvre avec une housse de protection respirante qui ne touche pas la terre ni ne laisse l’eau stagner.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Ces ingrédients vendus en supermarché peuvent nettoyer votre mobilier de jardin en un temps record»