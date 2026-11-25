Star des jardins doux, la cordyline semble affronter l’hiver sans faiblir. Mais dès que le thermomètre chute, nouer ses feuilles ne suffit plus toujours à sauver son cœur.

Dans beaucoup de jardins, la cordyline joue les palmiers miniatures, fière avec son tronc élancé et sa couronne graphique. Puis la météo annonce 0 °C, un -3 °C furtif, et un doute s’installe : cette plante venue des climats doux va-t-elle supporter ?

Sur les côtes atlantiques ou méditerranéennes, elle a souvent traversé l’hiver sans encombre, donnant l’impression d’être indestructible. Mais dans le Nord, l’Est ou en altitude, un simple nœud de feuilles peut donner un faux sentiment de sécurité : pour que la cordyline survive, c’est surtout son cœur qu’il faut chouchouter.

Ce que le froid attaque en premier sur une cordyline

La plupart des cordylines de nos jardins, notamment Cordyline australis, cachent un point de croissance unique au sommet de chaque tige, enfoui sous la touffe de feuilles. Si ce cœur gèle, la partie haute de la tige ne redémarre plus, même si le tronc paraît intact.

En pleine terre, sans protection, les dégâts arrivent souvent dès -5 °C, surtout chez les jeunes sujets ou les variétés pourpres et panachées. Et ce n’est pas qu’une question de chiffres : eau stagnante dans la rosette et sol lourd aggravent le gel du cœur.

Nouer les feuilles : un bon réflexe, mais pas un bouclier absolu

Avant les premières gelées, rassembler doucement les longues feuilles vers le haut et les nouer avec une ficelle de jute ou de raphia protège ce point vital. On remonte les feuilles une à une vers le centre, on forme un faisceau et on attache à mi-hauteur, sans trop serrer pour laisser l’air circuler.

Ce « chapeau » de feuilles limite la pluie dans le creux de la touffe et coupe le vent froid autour du bourgeon terminal. Dans un jardin abrité, ce geste suffit souvent pour protéger la cordyline du gel léger ; au printemps, même si quelques feuilles sont grillées, un cœur ferme redonne vite du vert.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Gain de temps 5 min/plante 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le faisceau de feuilles forme un chapeau qui abrite le cœur, limite la pluie dans la rosette et réduit le risque de gel. 💡 Le petit plus : Préparez dès l’automne un voile d’hivernage plié, prêt à être posé en urgence. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Compter uniquement sur le nœud de feuilles là où le thermomètre passe souvent sous -7 °C peut condamner le cœur de la cordyline.

Quand et comment renforcer la protection selon votre jardin

Dès que l’hiver devient mordant, le nœud ne suffit plus. Dans les jardins de l’intérieur, ajouter un paillage généreux de feuilles mortes, paille ou copeaux autour du pied isole les racines. Sur sol argileux, une petite butte drainante avec sable ou pouzzolane change tout.

Dans les régions vraiment froides ou ventées, on entoure le faisceau de feuilles d’un voile d’hivernage, parfois doublé, dès qu’un froid inférieur à -5 °C est annoncé. Les jeunes cordylines gagnent même à être cultivées en grand pot rentré hors gel. Au printemps, après les dernières gelées, on retire voile et lien, on vérifie le centre : s’il est brun et mou, la tige est perdue, mais la base peut encore émettre des rejets.