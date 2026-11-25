En novembre, alors que le potager se vide, deux engrais verts peuvent encore changer le sort de votre sol avant l’hiver. Quand, où et comment les semer pour booster la fertilité sans effort ?

En novembre, beaucoup rangent les outils en voyant le potager se vider, laissant la terre nue face au froid et aux pluies battantes. Pourtant, c’est précisément maintenant que se joue la fertilité des futures planches de légumes, discrètement, sous la surface.

Il reste encore une courte fenêtre pour offrir un véritable manteau vivant au sol du potager. Deux engrais verts tirent alors leur épingle du jeu : la phacélie et le trèfle incarnat. Ensemble, ils transforment une parcelle fatiguée en réserve d’humus et d’azote pour le printemps… à condition de les semer à temps.

Pourquoi semer un engrais vert en novembre plutôt que laisser la terre nue ?

Un sol nu en hiver a vite été tassé par la pluie, crevassé par le gel, lessivé par le vent. Les nutriments filent en profondeur, la vie souterraine se met en veille faute de racines et de matière fraîche à décomposer. Un engrais vert, lui, couvre le sol, casse l’impact des gouttes, maintient les galeries des vers de terre et limite la fuite de l’azote.

Semé en novembre, ce tapis végétal a encore le temps de s’installer dans de nombreuses régions, surtout en début de mois ou en climat doux. La phacélie, gélive vers −5 °C, ameublit et protège avant de se coucher en paillage, tandis que le trèfle incarnat, plus rustique (environ −8 à −10 °C), stocke de l’azote dans ses racines pour les futures cultures gourmandes.

Phacélie et trèfle incarnat : le duo malin pour régénérer le sol

Nous avons tous déjà regardé une parcelle rincée par les récoltes d’été en se disant qu’elle “se reposera” l’hiver… alors qu’elle s’appauvrit. La phacélie vient réveiller ce sol : ses racines fines l’ont aéré, son feuillage dense a étouffé une partie des mauvaises herbes et, une fois gelée, elle a laissé un paillis naturel qui a continué à nourrir la microfaune sans effort supplémentaire.

À ses côtés, le trèfle incarnat joue les fournisseurs officiels d’azote. Ses nodosités racinaires ont capté l’azote de l’air, c’est un véritable tapis protecteur pour préparer tomates, courges ou choux. On l’a semé sur sol ressuyé, juste griffé sur quelques centimètres, à la volée, puis légèrement tassé et arrosé si le temps restait sec. En une à deux semaines, la levée a commencé partout où le sol restait doux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps et d’engrais Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La phacélie décompacte et couvre le sol avant de se transformer en paillage après le gel, tandis que le trèfle incarnat fixe l’azote de l’air et nourrit la vie du sol en se décomposant. 💡 Le petit plus : alterner phacélie et trèfle incarnat d’une année sur l’autre aide à garder un sol souple, riche et facile à travailler, sans bêchage profond. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : semer sur un sol froid ou détrempé puis enfouir profondément un couvert chétif : le sol reste nu, l’azote est immobilisé et les cultures de printemps démarrent mal.

Au printemps : comment profiter de cette réserve de fertilité ?

Au retour des beaux jours, la phacélie a souvent été couchée par le gel et forme déjà un tapis protecteur. Il suffit de faucher ou de broyer ce reste végétal, puis de le laisser en paillage ou de l’incorporer très légèrement en surface. Le trèfle incarnat, lui, repart vigoureusement : on le fauche au début de la floraison, trois à quatre semaines avant de planter tomates, courges ou choux pour qu’ils profitent au mieux de son azote.

Le résultat se voit vite : un sol plus souple, qui se travaille à la griffe plutôt qu’à la bêche, moins de mauvaises herbes et des plants qui ont mieux démarré. Et si novembre est déjà passé, rien n’est perdu : un épais paillage de feuilles mortes et de broyat protégera malgré tout la terre jusqu’aux prochains semis d’engrais verts.