Fin novembre, dans un intérieur chauffé, de nombreuses plantes voient leurs feuilles jaunir à cause d’une lumière qui s’effondre derrière les vitres. Quelques réglages simples peuvent tout changer jusqu’au printemps.

Fin novembre, le chauffage s’est allumé, les jours ont raccourci et vos plantes d’intérieur ont soudain changé de mine. Une feuille qui jaunit, une autre qui tombe, et nous avons tous déjà sorti l’arrosoir, convaincus que la faute venait d’une terre trop sèche.

En réalité, à cette saison, le problème vient souvent de la lumière qui s’est effondrée derrière les vitres, combinée à l’air sec du chauffage. Ajuster quelques réglages d’exposition maintenant protège vos plantes d’intérieur des feuilles jaunes en hiver.

Novembre, le mois où la lumière abandonne vos plantes

Quand la durée d’ensoleillement chute, la photosynthèse ralentit et les plantes entrent en repos végétatif. Derrière une fenêtre, la lumière a parfois été divisée par deux ; la plante économise alors son énergie et sacrifie ses feuilles les plus âgées, qui jaunissent puis tombent en premier.

Le hic arrive quand ce programme naturel se combine à nos réflexes. On a souvent arrosé davantage, ajouté de l’engrais liquide et laissé le pot trop loin d’une fenêtre orientée sud ou ouest, près d’un radiateur ; racines asphyxiées et air sec ont alors renforcé le jaunissement.

Lire les feuilles : le diagnostic lumière en une minute

Avant de bouger un pot, regarder le feuillage suffit souvent. Nous avons tous déjà vu un vert qui ternit sans comprendre ; en réalité, nuances de couleur et toucher des feuilles indiquent si la plante manque de lumière, d’eau ou pâtit d’un chauffage trop proche.

Vert très foncé, mat, au lieu d’un vert clair lumineux : manque de lumière , la plante fabrique plus de chlorophylle pour capter chaque rayon.

, la plante fabrique plus de chlorophylle pour capter chaque rayon. Feuilles basses jaunes et molles : excès d’arrosage avec lumière trop faible.

Pointes brunes sèches bordées de jaune : air trop sec, radiateur ou cheminée trop proches.

Après cette lecture visuelle, enfoncer le doigt sur 2 à 3 cm dans le terreau vérifie si la motte est encore humide. On n’arrose que lorsque la surface a séché, sans eau stagnante dans le cache-pot, en sachant qu’une feuille entièrement jaune ne reverdit jamais.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Nombre de gestes à retenir 3 gestes clés 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Plus de lumière et moins d’eau en hiver maintiennent la photosynthèse et évitent l’asphyxie des racines. 💡 Le petit plus : Regrouper les plantes fragiles devant la meilleure fenêtre facilite l’arrosage et crée un microclimat plus doux. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Coller la plante contre une vitre glacée ou un radiateur et arroser plus à chaque feuille jaune.

Les bons réglages lumineux pour traverser l’hiver

Pour stopper le jaunissement, le geste clé consiste à rapprocher les pots entre 0,5 et 1,5 m d’une fenêtre lumineuse, tout en laissant au moins 20 cm entre le feuillage et la vitre froide. On garde aussi environ 1 m d’écart avec tout radiateur.

D’ailleurs, cette zone claire devient idéale pour les plantes exigeantes comme le Ficus benjamina, la Monstera deliciosa ou l’orchidée Phalaenopsis. On dépoussière les feuilles, on tourne le pot d’un quart de tour chaque semaine et l’on regroupe les sujets sensibles devant la meilleure fenêtre, même orientée nord, comme le recommandent la Royal Horticultural Society et la Société Nationale d’Horticulture de France.