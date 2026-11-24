Crème qui coule, pâte ramollie, meringue qui pleure : votre tarte au citron meringuée vous résiste encore à la maison. Et si trois gestes simples suffisaient enfin à tout changer ?

Une odeur de citron chaud, une meringue dorée qui craque sous la cuillère. La tarte arrive à table, mais au moment de couper, tout s’effondre. Pâte molle, crème qui fuit, meringue raplapla.

Pourtant, cette pâtisserie peut être vraiment simple si on respecte quelques repères. Avec une bonne organisation et des gestes précis, on obtient une tarte au citron meringuée facile, digne d’une vitrine. Tout commence par le choix des ingrédients.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 rouleau de pâte sablée pur beurre (230–250 g), pour un moule de 22–24 cm

✅ Crème au citron : 4 citrons jaunes non traités (150 ml de jus + zestes de 2), 120 g de sucre, 3 œufs, 15 g de fécule de maïs (Maïzena), 80 g de beurre doux

✅ Meringue française : 3 blancs d’œufs à température ambiante (≈ 90 g) et 150 g de sucre en poudre

✅ Haricots secs ou billes de cuisson pour la cuisson à blanc, plus un peu de chocolat blanc ou praliné (optionnel)

Les bons ingrédients pour une tarte au citron meringuée vraiment facile

On part d’une pâte sablée pur beurre. En version rapide, un rouleau du commerce suffit ; en version maison, on garde une épaisseur régulière pour une cuisson uniforme. Un moule de 22–24 cm offre le bon équilibre entre pâte et crème.

Pour la crème au citron, on choisit des citrons jaunes non traités, pour utiliser des zestes de citron non traités très fins. La fécule de maïs (Maïzena) donne de la tenue sans alourdir et aide la crème à se tenir à la découpe.

Pas à pas : la tarte au citron meringuée en 4 étapes claires

On respecte un ordre simple : fond bien cuit, crème cuite en douceur, puis meringue montée au dernier moment. La cuisson à blanc garantit le croustillant, le bain-marie protège la crème, et la dorure au chalumeau de cuisine ou sous le gril du four apporte la touche finale.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Foncer le moule, piquer la pâte et cuire à blanc 15–20 min à 180 °C, puis laisser refroidir. Technique : Fouetter sucre, œufs et fécule, ajouter jus et zestes, cuire doucement jusqu’à 82–84 °C, puis incorporer le beurre hors du feu. Cuisson : Monter une meringue française : fouetter les blancs d’œufs à température ambiante, ajouter le sucre en trois fois jusqu’au bec d’oiseau. Finition : Étaler la crème tiédie dans le fond froid, couvrir de meringue en scellant les bords, dorer rapidement et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 45 min d’action + 2 h de refroidissement 🔍 Le secret de l’expert On cuit la crème jusqu’à épaississement, puis on ajoute le beurre pour garder une texture lisse. ✨ Le twist gourmand : Badigeonner le fond froid d’une fine couche de chocolat blanc. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas poser la meringue sur crème chaude ni réfrigérer trop longtemps.

Conservation et variantes gourmandes de la tarte au citron meringuée facile

Cette tarte se savoure le jour même ; au-delà, une meringue italienne supporte mieux l’attente.