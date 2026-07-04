Cette ratatouille au four en 3 cuissons devient la recette d’été ultra fondante si vous évitez cette erreur

Pour les soirs d’été, cette ratatouille au four promet des légumes confits, légers, sans rester devant les plaques. Quelle est la cuisson en trois temps qui change tout ?

Quand le four s’ouvre, un parfum d’ail, de tomates rôties et d’herbes de Provence envahit la cuisine. Au fond du plat, le jus a cette couleur ambrée qui promet une ratatouille fondante, presque confite ; les morceaux se tiennent, mais la cuillère les traverse sans effort.

Dans cette version de ratatouille au four, on veut le goût du Sud sans la lourdeur : légumes moelleux, sauce concentrée, presque pas de surveillance. On coupe, on enfourne, puis on laisse le four travailler pendant que la journée file entre plage, sieste ou apéro. Le secret tient dans une découpe généreuse et une cuisson très maligne en trois temps…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 courgettes moyennes (≈ 600 g) et 2 aubergines moyennes (≈ 500 g)

✅ 2 poivrons (1 rouge, 1 jaune, ≈ 350 g) et 2 oignons jaunes (≈ 200 g)

✅ 1 kg de tomates bien mûres, 4 gousses d’ail, 8 à 10 feuilles de basilic frais

✅ 5 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à soupe de vinaigre balsamique, 2 c. à café d’herbes de Provence, sel, poivre

Pourquoi la ratatouille au four est la meilleure alliée de l’été

Servir un grand plat de ratatouille au four au centre de la table, c’est s’offrir un dîner d’été simple et généreux. Tous les légumes du marché y passent et le four fait le travail pendant qu’on vit dehors. Pas de casserole qui accroche, pas besoin de mélanger sans cesse : un plat unique, une vaisselle minimale et une maison qui sent le Sud. Chaude, tiède ou froide, cette version reste légère et pleine de soleil.

La méthode en 3 cuissons pour une ratatouille ultra-fondante

On mise sur une méthode très simple en trois temps. D’abord, courgettes, aubergines, poivrons et oignons, coupés en morceaux d’1 à 1,5 cm, cuisent seuls à 200 °C avec huile d’olive, sel, poivre et herbes de Provence. Ensuite, on ajoute les tomates marinées à l’ail et au balsamique, puis on termine à 110 °C ; cette longue cuisson confite laisse l’eau s’évaporer, concentre les sucres naturels et donne ce fondant si recherché.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C ; laver, couper tous les légumes et hacher l’ail. Technique : Mélanger courgettes, aubergines, poivrons et oignons avec l’huile, sel, poivre, herbes dans un grand plat. Cuisson : Cuire 30 min, ajouter les tomates mélangées à l’ail et au balsamique, remuer, cuire encore 30 min à 190–200 °C. Finition : Baisser à 110 °C, laisser confire 1 h 30 à 2 h en remuant parfois, reposer 10 min, ajouter le basilic.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert Four chaud puis doux : les légumes perdent eau, se concentrent et deviennent fondants. ✨ Le twist gourmand : En fin de cuisson, ajouter olives noires et zeste de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas couvrir le plat : sinon la vapeur stagne, tout bout et la ratatouille se liquéfie.

Comment servir votre ratatouille au four (et quoi faire des restes)

Elle se sert chaude, tiède ou froide.